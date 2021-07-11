Откатала по станице на электросамокате 585 километров: в Старочеркасской гордятся необычным почтальоном

В свои 58 лет Елена Шубадерова заправски рассекает по станице и вдвое быстрее доставляет письма, чем раньше. Фото: пресс-служба Почты России

Почтальон, как никто другой лучше всех знает свой район, улицу или целое село. А еще ежедневно общается со многими людьми, знает их истории, даже все кочки на дорогах, по которым каждый день доставляет почту. Особенно, если развозит письма и газеты на электросамокате. Так, в станице Старочеркасская 58-летняя Евгения Шубадерова прибывает к адресатам на личном транспорте. В День российской почты она поделилась с читателями «КП — Ростов-на-Дону», каково это — быть самым продвинутым почтальоном в станице.

«БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА МЕНЯ ПЕРЕЖИВАЮТ»

Сначала была оператором, но потом решила, что быть почтальоном работать интересней, - рассказывает Елена корреспондентам «КП - Ростов-на-Дону». А когда есть верный друг – велосипед, то работа идет быстрей и веселее! Елена признается, что с тех пор, как пересела на электросамокат, стала еще активнее.

- Самокат мне подарил сын с невесткой на день рождения. И вот уже больше года я езжу на нем. Летом он – идеальное средство передвижения, но в дождливое время или зимой все равно пересаживаюсь на велосипед – так надежней.

Сначала все в станице удивлялись - в Старочеркасской одна Елена ездит на такой технике, но потом быстро привыкли.

- Даже волнуются, когда я без электросамоката. Спрашивают: «Не случилось ли чего с ним?». Даже больше, чем за меня переживают, - смеется почтальон.

А с тех по как муж сделал специальный крючок для сумки на самокат, Елена доставляет всем почту в два раза быстрей.

- Даже специально сравнила: если раньше на велосипеде я развозила письма и посылки в одном направлении за полтора часа, то теперь - всего за 40 минут, - не без гордости рассказывает самый современный почтальон в Старочеркасской.

Новый помощник оказался совсем неприхотливым в уходе. Место для парковки всегда есть, проехать можно везде.

- Дороги у нас в станице хорошие, поэтому весь свой участок я объезжаю на нем, а это около 350 (!) домов. Считайте: в день – четыре километра, а всего я уже проехала 585! Кстати, больше всего любят смотреть, как я езжу на электросамокате, мои внуки. Наверное, для них я теперь очень авторитетная, раз могу на таком современном транспорте кататься. И вообще, если мне в следующий раз захотят подарить машину, то откажусь – на самокате все равно быстрей!

«НАДО БЫЛО ЭТО РАНЬШЕ СДЕЛАТЬ»

Больше всего Елену в профессии почтальона привлекает общение с людьми. Кому-то помогает сделать мелкие домашние дела, кого-то просто выслушать.

- Это приятное чувство - знать, что тебя ждут каждый день с газетой, посылкой или же оплатить коммунальные платежи.

Елена отмечает, что станица читает и читает много. В каждом дворе есть подписка: кто-то сразу несколько газет ждет, кто-то одну, но самую любимую. А еще отправляют письма и много открыток: Старочеркасская — популярна у путешественников, поэтому гости станицы часто заходят в почтовое отделение, чтобы отправить открытку себе, в родные края.

Так и Елена, сначала просто заходила в отделение, и всегда ее приглашали туда на работу.

- Уговаривали долго, а когда наконец согласилась, то сразу поняла, что надо было раньше это сделать — у нас хороший коллектив! - делится Елена.

Это семь человек - начальник отделения, оператор и пять почтальонов. Кроме Старочеркасской они доставляют почту в хутора Краснодворск, Бахчи, Рыбацкий и Ратный. И в любом дворе местные жители рады газетам, письмам, открыткам и хорошим новостям от современного почтальона на электросамокате.

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