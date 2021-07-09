Один шанс из тысячи: После 90 дней комы ростовчанка вернулась к жизни

О Яне знала вся больница. Переживали за девушку все, от врачей и до санитарок. Молились. Верили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эту историю можно назвать настоящим чудом! И огромным успехом целой команды ростовских медиков в борьбе за жизнь молодой пациентки, поступившей в больницу в неконтактном тяжелейшем состоянии, побывавшей фактически на грани жизни и смерти, покинувшей ее с улыбкой и большими планами на дальнейшую жизнь.

СТОБАЛЛЬНИЦА И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛИСТКА

Отличница. Стобальница. Золотая медалистка! А еще - хрупкая рыжеволосая красавица. Это все о ней – о 21-летней Яне, студентке четвертого курса Ростовского медуниверситета, решившей стать фармацевтом.

Сама Яна родом из Краснодара. В Ростове снимала комнату неподалеку от места учебы. С родителями постоянно была на связи. Да и на здоровье никогда не жаловалась. Как вдруг… Поначалу толком даже было непонятно, что же произошло. Готовилась дома к парам. Вернувшаяся домой соседка по квартире, обнаружила ее лежащей на полу, без сознания и тут же вызвала «скорую».

Девушку доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону в крайне тяжелом состоянии. Она не могла самостоятельно дышать, не реагировала на внешние раздражители. Это было состояние глубокой комы.

Пациентку подключили к аппаратам, поддерживающим жизнедеятельность. Обследования позволили заподозрить у юной девушки энцефалит – воспаление головного мозга, которое потенциально могло быть вызвано вирусом. Предположительно, там, в комнате на полу, она провела около 12 часов после случившегося с ней судорожного приступа.

Рядом с Яной разрешили находиться ее маме – Оксане. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

«ВРАЧИ НЕ СКРЫВАЛИ: ШАНСОВ МАЛО»

- Тяжелейший случай. У пациентки был один шанс даже не из 100, а из 1000! - вспоминает заведующий реанимацией № 5 Городского сосудистого центра ГБСМП Ростова-на-Дону, врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Зачепа. - И мы решили этот хрупкий единственный шанс ни в коем случае не упустить. Из всех обследований, проведенных пациентке, меня удивила и обрадовала ее энцефалограмма. Обычно у людей, которые находятся в таком состоянии после гипоксии, как была эта пациентка, на энцефалограмме имеются соответствующие изменения. А тут, при всех прочих неутешительных показателях, их не было. Это была та самая искра надежды.

Были проведены необходимые лабораторные исследования, чтобы подобрать Яне наиболее эффективные для ее случая антибиотики. Задействованы все силы. Неоднократно созывались консилиумы. Привлекались специалисты из других медучреждений и кафедр медуниверситета. В общей сложности, в борьбе за жизнь девушки было задействовано около 20 специалистов различного профиля. Всеми необходимыми лекарствами она была обеспечена тут же.

О Яне знала вся больница. Переживали за девушку все: от врачей и до санитарок. Молились. Верили. Рядом с Яной разрешили находиться ее маме – Оксане. Когда сама, когда вместе с мужем она приезжала в Ростов-на-Дону за сотни километров. Сидела у постели дочери. Держала ее за руку.

- Я постоянно чувствовала связь с дочерью, - рассказывает со слезами на глазах мама Яны. - Чувствовала, что она понимает и знает, что я рядом. Врачи не скрывали, что положение серьезное и шансов мало. Показали мне ее снимки. Но я видела, что они делают все возможное и даже невозможное, чтобы спасти нашу дочь.

Заведующий реанимацией № 5 Городского сосудистого центра ГБСМП Ростова-на-Дону, врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей ЗачепаФото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

УЖЕ ЗАПИСАЛАСЬ В САЛОН КРАСОТЫ

Первым признаком улучшения состояния Яны стало исчезновение отеков. Потом спала и температура. Затем у пациентки появились произвольные движения пальцами. А потом - и осознанные, в руках и ногах. Яна стала реагировать на голос. Девочка выходила из комы! И это, безусловно, было победой!

После почти 90 дней глубокой комы, девушка стала дышать сама, двигалась, начала разговаривать, ее перевели из реанимации в палату.

Когда корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» встретилась с ней и ее мамой, то Яночка уже могла свободно двигать руками и ногами, сжимать рукой мамину ладонь, свободно общаться, рассказывать о себе и делиться планами на дальнейшую жизнь.

- Планирую осенью вернуться в университет, - говорит Яна. - Останусь верна фармацевтике. Ведь правильный подбор лекарств, медицинские препараты играют огромную роль в спасении пациентов. Но, главное, безусловно, это профессионализм врачей. И такие профессионалы меня в этой больнице спасли.

Так что лето – на реабилитацию, а в сентябре – в строй. Кстати, Яна уже попросила маму записать ее в салон красоты, чтобы привести себя в порядок и освежить любимый рыжий цвет волос.

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