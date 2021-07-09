Афиша на выходные 10-11 июля 2021 года в Ростове-на-Дону: где провести время интересно и с пользой

Афиша мероприятий на предстоящие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходные в донской столице можно провести по-разному. Побывать можно на познавательных выставках, в кино на показах новых фильмов, а также интересных театральных спектаклях. Расскажем, что можно посетить в эти выходные.

Кинотеатры:

На предстоящих выходных можно побывать на сеансах следующих фильмов: "Черная вдова", "Лука", "Круэлла", "Судная ночь навсегда", "Космический джем: Новое поколение", "Телохранитель жены киллера", "Оборотни внутри", "Бендер: Начало", "Бугимен", "Приручить дракона", "Лена и львенок", "Заклятие 3: По воле дьявола", "Мульт в кино. Выпуск №127", "Страсть, любовь и стволы", "Тихое место 2", "Ледяной драйв", "Огрики", "Форсаж 9", "Магазинные воришки всего мира", "Облачный атлас", "Мейер Лански", "Венская опера: Тоска", "Красная река", "Самая безумная свадьба", "Берегись автомобиля", "Байкал. Удивительные приключения Юмы", "Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2", "Рок Дог 2", "Девятая Симфония Мориса Бежара", "2001 год: Космическая одиссея", "Таксист", "Амели", "Ограбление по-джентльменски", "Проклятый чиновник", "Кошмары", "Судьба диверсанта", "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога", "Где ты, Адам?".

Театры:

"Примадонны", "Тихий Дон", "Последний пылкий влюбленный", "Приключения Емели или По-щучьему велению", "Зельда".

Выставки:

"Путешествуйте сами, путешествуйте с нами", "Бэнкси. Анонимный провокатор".

Кроме того, провести время можно на пляже, в аквапарке, парке или побывать в увлекательных квестах.

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