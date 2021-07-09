Разборки в «малиновых пиджаках»: как в Ростове правоохранители вычислили банду вымогателей

Силовики задержали сразу 10 человек. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону предотвратили работу группировки, незаконно вымогающей деньги состоятельных бизнесменов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» узнали о подробностях дела.

РЭКЕТ ИЗ ДАЛЕКИХ 90-Х

В отделение местной полиции обратился ростовский предприниматель. Мужчина утверждал, что с ним произошел самый настоящий рэкет — как это было в далеких 90-х. Пришли амбалы, размахивали кулаками и угрожали убить, если тот не перечислит на их счет половину прибыли, а это - 50 миллионов рублей.

Откуда они узнали о доходах - большой вопрос, но тогда он уже был не ключевым. Когда пришли реальные угрозы, стало уже не до шуток. Мужчине пришлось играть по их правилам. На тот момент его бизнес хоть и процветал, но такие кругленькие суммы обычно в барсетках не пылятся - их надо заказывать в банке и ждать какое-то время. Но и заказать особо было нечего: мужчина собрал с мира по нитке и перевел вымогателям неполную сумму, в надежде на то, что скоро все закончится.

Этого ребятам в «малиновых пиджаках» не хватило. Получив часть денег, «братва» осталась недовольна. Крепкие ребята снова оголили кулаки и озвучили новые угрозы.

НАДОЕЛО ТЕРПЕТЬ

На этот раз решать вопрос монетой мужчина отказался: после очередных угроз он обратился в правоохранительные органы. Сотрудники отдела по борьбе с преступностью вместе с оперативниками отдела полиции № 3 и силовиками Росгвардии взяли это дело под личный контроль.

И вот силовики задержали целую толпу из 10 человек, когда те пришли к предпринимателю за оставшимися деньгами. Самым интересным оказался не досмотр задержанных на наличие оружия, а проверка машины. Автомобиль оказался прямо сундуком с пиратскими «сокровищами»: два травматических пистолета и охотничьи ружья, которые были зарегистрированы на членов банды, также оперативники нашли боевой пистолет с припасами, который тут же отправили на исследование.

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В донском главке сообщили, что на данный момент в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Наказание для них еще не определили.

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