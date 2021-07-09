Минсельхоз стал частью проекта по оказанию правовой помощи жителям Ростовской области

Региональное министерство сельского хозяйства присоединилось к проекту «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций».Фото: ЗС РО

В пятницу, 9 июля, в Ростове-на-Дону, состоялось подписание Соглашения между Министерством сельского хозяйства и государственным казенным учреждением Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг». Это означает, что с сегодняшнего дня министерство присоединилось к проекту «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» по бесплатному устному консультированию населения на базе сети МФЦ по видеосвязи.

В мероприятии приняли участие первый заместитель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Ростовской области, депутат Ирина Рукавишникова , председатель комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку, депутат Александр Косачев, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, представители областного правительства и МФЦ.

ТЕПЕРЬ УЧАСТНИКОВ УЖЕ ДВАДЦАТЬ

Отметим, что проект «Правовая помощь онлайн» стартовал по инициативе Законодательного Собрания и при активной поддержке сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой летом 2018 года. Сначала он объединил усилия всего нескольких десятков донских МФЦ. Теперь эта инициатива переросла в масштабный проект, который замечен и признан на федеральном уровне. Также значительно выросло количество участников проекта, оказывающих правовую информационную помощь дончанам.

Так, в пятницу к нему присоединился и Минсельхоз.

- У нас приятное событие. Мы подписываем очередное соглашение. Новый участник, по счету, двадцатый, это - Министерство сельского хозяйства Ростовской области. Теперь и оно подключается к работе в проекте «Правовая помощь онлайн». И уже с сегодняшнего дня будет оказывать консультации, преимущественно, конечно, жителям сельских территорий. Соглашение - своевременное решение, так как в этой сфере всегда много вопросов, особенно, у жителей сельских территорий. Уверена, что консультации по аграрной тематике будут востребованы у донских фермеров. Важно отметить, что проект динамично развивается. Но мы обращаем внимание на то, что представителей федеральных органов значительно больше, чем представителей областных. И этот перекос надо устранять. Мы наметили достаточно серьезный план. Мы бы очень хотели, чтобы как можно большее число органов государственной власти Ростовской области приняли участие в этом проекте. У нас есть уже определенные договоренности, - прокомментировала Ирина Рукавишникова.

ОПЫТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ МОСКВА

В свою очередь, депутат Заксобрания Александр Косачев напомнил, что проект «Правовая помощь онлайн» воплощен в жизнь по инициативе Ирины Рукавишниковой, и отметил, что сенатор прилагает немалые усилия для его дальнейшего развития.

– На днях опыт реализации данного проекта был презентован представителям Департамента информационных технологий города Москвы. Мы видим, что проект вызывает интерес не только здесь, у жителей Ростовской области, но даже в столице. Для нас это очень ценно. Поэтому Законодательное Собрание совместно с региональным Правительством продолжает активно заниматься этим направлением, привлекая все больше новых участников. Сейчас мы ведем переговоры еще с несколькими органами власти - как областными, так и федеральными. Уверен, что в ближайшем будущем проект «Правовая помощь онлайн» получит свой новый виток развития, – рассказал парламентарий.

Также, по словам Александра Косачева, перечень вопросов, по которому дончан будут консультировать эксперты из Минсельхоза, затрагивает достаточно большой аспект.

- Это вопросы в сфере растениеводства, животноводства, поддержки сельхозтоваров производителей. Это вопросы, связанные с оборотом земель сельскохозяйственного назначения. То есть, круг достаточно широкий и, самое главное, актуальный для жителей Ростовской области, - отметил Александр Косачев.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Константин Рачаловский выразил уверенность, что проект «Правовая помощь онлайн» будет очень полезен аграриям.

Сегодня важное событие, так как у наших аграриев, владельцев подсобных хозяйств появляется дополнительный механизм прямого взаимодействия с министерством. Им теперь не надо будет выезжать в Ростов или в районный центр. Можно записаться на прием удобным для себя способом и в назначенное время получить ответы на свои вопросы онлайн, – прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Предполагается, что консультации будут проходить каждые 2-ю и 4-ю пятницы месяца с 11.00 до 13.00.

В свою очередь, 62 местные общественные приемные партии «Единая Россия» в муниципалитетах Ростовской области будут информировать граждан о возможности получения правовой помощи по обозначенным вопросам.

Чтобы получить консультацию, необходимо подать заявку на портале helponline.donland.ru – выбрать ведомство или жизненную ситуацию, по которой нужна правовая помощь, а также удобную для заявителя дату. Оформить заявку можно самостоятельно, либо обратиться за помощью непосредственно в МФЦ. Заявку рассмотрят профильные специалисты ведомства и подготовят ответ к назначенному времени. Получить консультацию можно либо также в МФЦ, либо в любом другом удобном месте с помощью персонального компьютера или мобильного устройства.

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