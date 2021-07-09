«Садятся на спины родителей»: у пары лебедей из ростовского зоопарка появились птенцы

Лебединая семья - всегда вместе. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

Красавцы-лебеди, живущие в пруду зоопарка Ростова-на-Дону, стали родителями. У них появились птенцы – пятеро лебедят. Малыши – еще совсем маленькие. Вместо черных роскошных перьев у них серый пух. Он такой тонкий, что даже в жаркую погоду малюткам холодно в пруду. Но они нашли способ, как держаться на плаву и не мерзнуть.

- Первое время после появления на свет птенцы садятся на спины своих родителей, - рассказали в пресс-службе ростовского зоопарка.

Сейчас малыши растут и набираются сил. В особо жаркий денек они уже стараются держаться на воде самостоятельно. Специалисты говорят, что детеныши оперяться полностью к полугоду. А через год достигнут размеров своих родителей и уже внешне ничем не будут от них отличаться.

Как в настоящих счастливых семьях, детками занимаются оба родителя. Зоологам удалось снять на видео счастливую сценку из жизни пернатых: как по зеркальной глади пруда плывут лебедь и лебедушка, а между ними – детвора. Причем, стоит одному из взрослых отклониться от маршрута, как стайка сразу же двигается за ним. По всей видимости, птенцам не комфортно вдалеке от родителей.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что еще одна пара в зоопарке стала родителями. Этой весной у волков Альмы и Буча появились трое малышей.

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