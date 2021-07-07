"Детям хочется играть, а маме – спать": баловство маленьких волчат попало на видео

Волчата обожают резвиться на свежем воздухе. Фото: пресс-служба зоопарка Ростова

В зоосаде Ростова-на-Дону волки серые волки Альма и Буч стали родителями. Прибавление в семействе случилось еще весной, но только летом детеныши выбрались из логова в открытый вольер.

Перед «выходом в свет» заботливые родители тщательно проверили территорию на предмет безопасности. Мама и папа несколько раз обошли по периметру весь вольер, изучив каждый кустик. И только убедившись, что деткам ничего не угрожает, выпустили их на свежий воздух.

С тех пор трое волчата радуют посетителей своими забавами. Как и все дети, звереныши любят подвижные игры. Детки такие активные, что даже любящие родители от них устают.

Как и все дети, серые малыши не дают покоя родителям. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

Так, недавно зоологи сняли на видео сцену, типичную для многих семей с детьми. На кадрах – маленькая троица бегает друга за другом, малыши то и дело норовят цапнуть друг дружку, а потом сплетается серым клубком. Ну их мама в это время крепко спит, причем, подальше от детской возни.

- Знакомая ситуация для каждого родителя: детям хочется играть, а маме и папе спать. Нашим малышам никогда не бывает скучно. Они всегда находят занятия, даже когда Альма и Буч отдыхают. Малыши устраивают игры и резвятся. Наблюдать за ними — одно удовольствие, - рассказали сотрудники зоопарка.

Отметим, Альма и Буч - ровесники. Оба выросли с людьми, причем Альма попала к зоологу крошечным волчонком прямо из логова.

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