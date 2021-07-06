Цепи для слонов: реакцию животных на необычный подарок сняли на видео

Слонам пришлась по вкусу новая забава. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В зоопарке Ростова-на-Дону привыкли заботиться не только о физическом состоянии животных, но и об эмоциональном. Так, чтобы пара слоников не скучала этим жарким летом, им в вольер установили необычную игрушку.

Это оказались подвесные шины на цепях и привязанное бревно. Маме и дочке - Синте и Ситаре - такой сюрприз пришелся явно по нраву. Они с удовольствием опробовали игрушки, для начала, проверив их на прочность. Так, слонихи крутили хоботом шины, а потом, когда игрушка оказалась на земле, животные степенно потоптали резиновую конструкцию.

Слоновью забаву зоологи сняли на видео, а чуть позже опубликовали ролик в социальных сетях.

Реакция пользователей была бурной и позитивной. Так, подписчики группы зоосада отметили, что этот ролик поднимает настроение

Кстати, в вольере у Синты и Ситары есть и бассейн. Семья любит в нем плескаться.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что водные процедуры слоних попали на видео.

По словам зоологов, несмотря на солидный вес и кажущуюся неуклюжесть, слоны – отличные пловцы.

- Они обожают бултыхаться в водоемах. Слоны купаются не просто на берегу, но и ныряют под воду на глубину и неплохо себя там чувствуют. Заходя в водоем, слоны начинают сильно перебирать ногами, тем самым создавая мощные волны под водой, которые и позволяют им делать маневры. Известно также то, что слоны не просто купаются, иногда ныряя на дно, они способны преодолеть большие расстояния от берега к берегу. Животные могут проплыть несколько километров, после чего продолжают свое путешествие по суше, - рассказали эксперты.

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