«Огонь охватил 300 квадратных метров»: Здание школы загорелось в Ростовской области

Сообщение о пожаре поступило в 17.00. Фото: пресс-служба областного МЧС

В пятницу, 9 июля, в Ростовской области загорелось здание школы. Об этом в единую диспетчерскую службу около 17:00 сообщили очевидцы. ЧП произошло в Цимлянском районе. Огнеборцы сразу же выехали на место происшествия - в станицу Калининскую, на улицу Центральную. - Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС региона.

Известно, что горело деревянное здание, обложено кирпичом. Вероятно, поэтому огонь достаточно быстро распространился на большой площади.

Горела кровля площадью 300 квадратных метров. Фото: пресс-служба областного МЧС

В тушении пожара были задействованы 45 человек личного состава и 14 единиц техники. Известно, что в учебном заведении не было ни педагогов, ни учеников. Поэтому эвакуировать никого не пришлось.

В МЧС добавили, что пострадавших и погибших на пожаре нет. Так, спустя 45 минут удалось ликвидировать открытое горение, а еще через полчаса огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

По предварительным данным горела кровля. Причины пожара теперь предстоит установить дознавателям.

В тушении пожара были задействованы 45 человек и 14 единиц техники. Фото: пресс-служба областного МЧС

Напомним, менее недели назад, 4 июля, донские огнеборцы спасли от уничтожения в пламени более 25 тысяч гектаров уникального хвойного массива. Тогда в схватку с огнем вступили более 200 человек и 57 единиц техники.

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