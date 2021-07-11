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Происшествия11 июля 2021 15:27

В Ростовской области пранкер представился полицейским и заработал 1,6 миллионов

Причем, жертва шутки добровольно перевела деньги незнакомцу
Анна ШИЛЯЕВА
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На номера различных сотовых операторов дончанин перевел все сбережения

На номера различных сотовых операторов дончанин перевел все сбережения

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области, в Каменском районе, местный житель разорился, поверив телефонному «пранкеру». Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужчина добровольно перевел ему почти два миллиона рулей.

По словам собеседника издания, Роману Иванову (имя изменено – прим. ред) на сотовый поступил звонок с телефонного номера с кодом Москвы. Абонент на том конце провода представился сотрудником полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Звонивший назвал свое имя и звание – капитан полиции.

Ну а дальше «капитан» заявил дончанину, что организованная группа мошенников, орудующая по всей стране, завладела личными данными Романа и оформляет на него многомиллионные кредиты в различных банках. Но, сказал «полицейский», у правоохранителей нет точной информации о местонахождение бандитов, поэтому и задержать их возможности также нет.

Для того, чтобы обезопасить сбережения, звонивший предложил дончанину работать вместе с полицией. Так, всю неделю Роман вел телефонные переговоры с псевдо-полицейским, выполняя все поручения последнего. А поручения, надо сказать, носили чисто материальный характер.

За неделю разговоров по мобильному лжекапитан убедил Романа перевести на 12 разных мобильных номеров один миллион 600 тысяч рублей. Мужчина выполнил все требования, а когда на его счету не осталось ни копейки, сообщил об этом незнакомцу.

Тот сразу же пропал с «радаров», как и накопления Романа. Только тогда дончанин догадался, что стал жертвой мошенника.

- Пострадавший написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сказал источник издания.

Если подозреваемого поймают, а его вину докажут в суде, то он может сесть в тюрьму на 10 лет. Впрочем, Роман – не единственный житель региона, который поверил незнакомцу и лишился денег.

Похожий случай произошел с пенсионером из Азова. Мужчина перевел мошеннику все сбережения, надеясь заработать на биткоинах.

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