Массовая авария произошла на федеральной трассе «Дон»: столкнулись шесть машин

Массовая авария произошла на федеральной трассе. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области в воскресенье, 11 июля, на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, столкнулись шесть автомобилей.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 51-летний водитель «Газели». Мужчина не справился с управлением, машину повело вбок, и она двигавшийся в попутном направлении «Форд Фокус». Тот, в свою очередь, врезался в «Рено Сандеро».

Три человека получили травмы. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

- "Рено Сандеро" столкнулось с "Рено Магнум" в составе полуприцепа "ЛАГ", а также допустило столкновение со стоящим в попутном направлении автомобилем «Киа Оптима». "Киа Оптима", в свою очередь, столкнулся с "Тойта Камри", - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

От удара один из легковых автомобилей слетел с трассы в кювет.

В результате происшествия ранены оказались три человека: водитель одного из авто и два пассажира, в их числе – 15 летняя девочка-подросток.

По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала еще об одной аварии на трассе в Ростовской области. В результате столкновения двух легковых авто погибли люди.

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