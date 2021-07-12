Сладкий и хрупкий: ростовские кондитеры раскрыли козыри при работе с шоколадом

Из шоколада можно сделать все, что угодно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скрасит серые будни, придаст жизни сладкий вкус, такой тающий во рту, многогранный - и нежный, и горький. А сколько радости дарит детям и взрослым, хоть и переводится на русский как «горькая вода». Все это про шоколад. Вот уже 26 год подряд во всем мире отмечают День шоколада. Ростовские кондитеры рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону» о трудностях работы с шоколадом, а также раскрыли свои легкие и быстрые рецепты, по которым приготовить лакомство - под силу любому сладкоежке.

Сладкое любят все. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ШОКОЛАДНЫЙ ГОРШОК

Сейчас существует масса направлений работы с шоколадом - от начинки тортов до декора пирожных. Мастерство кондитеров дошло то того, что порой невозможно отличить, что перед тобой - кулинарный шедевр или же настоящий цветочный горшок. Выдаст первый только приятный конфетный аромат.

Так, одна из ростовских кондитеров сделала из шоколада цветочный горшок с тюльпаном. Он настолько покорил сердца многих любителей сладких изысков, что девушке пришлось ограничить количество производства этого шедевра. Кондитер решила остаться анонимной, так как побоялась, что запросы на это пирожное могут снова вырасти, а времени на его производство требуется слишком много.

- Мониторинг Инстаграма коллег по цеху породил у меня идею создания таких вот пирожных, - рассказывает собеседница. - Изначально я не верила в успех, но, когда заказы превысили все ожидания, пожалела, что в сутках всего 24 часа, так как делается этот горшок с тюльпаном абсолютно вручную. Очень трудоемкий процесс, поэтому сейчас заказы из-за одного-двух пирожных не беру - проще делать их сразу для большого заказа. Пик запросов «шоколадного цветка» пришелся на 8 Марта: тогда я изготовила 30 таких тюльпанов, работая в режиме нон-стоп.

Стоит отметить, что стоимость такого небольшого десерта немного кусается - 400 рублей за штуку. Но, как утверждает создатель этого шедевра, вкус оправдает все затраты.

К слову, на изготовление одного такого тюльпана уходит плитка шоколада. Половина плитки, 50 граммов, идет на приготовление только стаканчика-горшка, и еще 40-45 граммов - на стебель цветка. На выходе получается пирожное высотой 20 сантиметров.

Надо сказать, что цветок-то - с сюрпризом. Выполнен он полностью из вкуснейшего бельгийского шоколада. А вот как только надкусите пирожное, внутри вас будет ждать шоколадный трайфл.

Сладкие цветы - многим понравятся. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЛЕГЕНДУ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ ПРИГОТОВИТ ДАЖЕ НЕУМЕХА

Не каждый готов потратить тысячу рублей за несколько пирожных на один укус. Но сладкого все равно хочется, да и желательно, чтобы удовольствие не било по кошельку.

Кондитер из Ростова-на-Дону Наталья Кхлор рассказала, что можно приготовить на скорую руку из шоколада.

- Быстро и просто готовиться шоколадный фондан (именно так и пишется это слово!) - легенда французской кухни. Его сделает даже тот, у кого руки растут не из того места - на готовку уйдет от силы пять минут, - смеется Наталья.

Готовить фондан лучше в керамической формочке, а если ее нет, то сойдет любая керамическая кружка. На четыре порции уйдет 160 граммов темного шоколада, 100 граммов сливочного масла, 80 граммов сахара, 60 граммов муки, три яйца и немного какао-порошка.

Формочку нужно смазать маслом и щедро посыпать какао-порошком. Далее в отдельной емкости смешать шоколад со сливочным маслом и растопить в микроволновке. Пока греется шоколад, вбиваем в глубокую миску яйца, сахар и оставшийся какао-порошок. Перемешиваем все венчиком, затем вливаем разогретый шоколад, снова перемешиваем и добавляем муку. После чего выливаем всю эту смесь в формочки и выпекаем в духовке десять минут при температуре 210 градусов. И – вуаля: шоколадный десерт готов!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На что спрос - на то и цена: какие товары и насколько подорожали в Ростовской области за полгода

Инфляция за полгода в Ростовской области составила 4,13% (подробнее)