На что спрос - на то и цена: какие товары и насколько подорожали в Ростовской области за полгода

Плодоовощная продукция за полгода подорожала на 24,86% Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полугодовая инфляция в Ростовской области составляет 4,13%. Это на один процент больше, чем в прошлом году, когда инфляция составила 3,1%. Такие данные сообщает Ростовстат. Удивительно, но в отчете есть даже позиции, которые стали дешевле. «КП — Ростов-на-Дону» разобрался подробнее с цифрами.

ЕСТЬ И ПИТЬ СТАЛО ДОРОЖЕ

Рост цен за полгода на продовольственные товары составил 7,13%, если считать без алкогольных напитков, а с ними рост цен составил 6,58%. Непродовольственные товары подорожали на 3,18%, а платные услуги населению — на 1,71%.

Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожала плодоовощная продукция — на 24,86%, мясо и птица — на 10,49%, рыба и морепродукты — на 7,5%, крупа и бобовые — на 6,8%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,3%, макаронные изделия — на 2,63%, алкоголь — на 2,02%, молоко и молочная продукция — на 1,86%, сливочное масло — на 1,3%, подсолнечное масло — на 0,81%, а яйца подешевели на 20,75%.

ДА И ОСТАЛЬНОЕ - ТОЖЕ

По непродовольственным товарам самый большой рост цен зафиксирован на табачные изделия (12,71%), телерадиотовары (5,48%), бензин (4,43%) и стройматериалы (4,19%), моющие и чистящие средства стали дороже на 3,48%, электротовары и другие бытовые приборы — на 1,76%, медикаменты — на 1,69%, трикотаж подорожал на 1,61%, обувь — на 1,48%, ткани — на 1,55%, одежда и белье — на 1,07%.

И УСЛУГИ НЕ ОТСТАЮТ

Среди услуг лидером по росту цен на отдельные группы и виды услуг стали санаторно-оздоровительные — 12,12%, медицинские — 6,56% и организаций культуры — 6,37%. Пассажирские перевозки подорожали на 4,3%, физкультура и спорт — на 3,04%, связи — на 1,85, бытовые — на 1,09, образования — на 1,01, зарубежного туризма — на 0,64%, дошкольного воспитания — на 0,12% жилищно-коммунальные — на 0,74 (жилищные подорожали на 2,83%, а коммунальные подешевели на 0,21%), страхование стало стоить ниже на 1,81%.

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