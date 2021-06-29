Донские власти не связывают рост цен на овощи с закрытием рынков

Картофель в этом году подорожал на 17,6% Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области рост цен на морковь и картофель не связан с закрытием аксайских рынков. Это мнение ошибочно, и его сформировали соцсети. Такое заявление сегодня, 29 июня, на онлайн-брифинге сделала глава донского департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

- Это мнение сформировано социальными сетями. С января по июнь наблюдался традиционный рост цен. Он связан с тем, что запасы урожая постепенно иссякают, и с января начали поставки импортной продукции, - пояснила Ирина Теларова.

Она также добавила, что продуктовая инфляция - повышение цен - в среднем составила 5,3%. Картофель подорожал в этом году на 17,6%, и это при том, что в прошлом году рост был около 30%.

Несколько рынков в Аксайском районе оцепили в конце апреля 2021 года. Бизнесменам, которые торговали на этих точках, предложили новые места в донской столице. Сейчас власти ведут переговоры с инвесторами. Так, например, в «Губернаторскую сотню» уже включили четыре проекта по строительству торговых комплексов оптовой и розничной торговли.