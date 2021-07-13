Нашествие божьих коровок на Павло-Очаковской косе: польза или вред

Жители региона видят такое впервые, поэтому в комментариях началась активная полемика о безопасности такого явления. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Сети появились фотографии нашествия божьих коровок на берега Павло-Очаковской косы. Не только приезжие отдыхающие, но и жители региона видят такое впервые. В комментариях тут же началась активная дискуссия на тему – красота или вред. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» задал тот же вопрос ученым.

- Такой массовый вылет божьей коровки – благоприятное явление для экологии, оно показывает, что в прошлом году была хорошая кормовая база для развития личинок, - рассказывает зоолог Сергей Дудкин. - Происходит такие слеты не особо часто и длятся всего около двух недель. Потом насекомым снова нужно будет найти новых вредителей для рациона и отложить яйца.

Зоолог говорит, что такое явление для человека абсолютно не опасно. Единственный минус для туристов, отдыхающих на косе, - то, что божьи коровки могут ползать и покусывать, но последнее - абсолютно безобидно.

По словам специалиста, божья коровка - очень полезное насекомое, которое питается всеми мелкими насекомыми-вредителями.

- Их личинки похожи на длинных темных гусениц. Они считаются хищниками, которые питаются массовыми вредителями садов, огородов, полей и лесов - тлей, белой цикадкой, которая сейчас появилась - это очень неприятный вредитель, который поражает листья деревьев, а божьи коровки как раз питаются ее личинками, - продолжает специалист. - Также божьи коровки ограничивают количество клопов из семейства кружевниц – вредоносных насекомых, которые вредят растениям. То есть личинки божьих коровок приносят большую пользу - спасают наши леса, поля сельхозкультур, сады и огороды.

Местных жителей и туристов напугало такое скопление насекомых на морском берегу. Фото: личная страница пользователя jbelochka в "Инстаграме"

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