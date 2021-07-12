«Пахарь, каких свет не знал»: Донская тяжелоатлетка Кристина Соболь рассказала о планах на Олимпийские Игры в Токио

Уроженка Ростовской области выйдет на олимпийский помост 24 июля. Фото: личный архив героя публикации

Считанные дни остались до главного спортивного праздника планеты — Олимпийские Игры в Токио стартуют 23 июля. Мы ждали их целый год, ведь в 2020-м из-за пандемии соревнования отменили, но в Международном олимпийском комитете решили: несмотря на сложное положение, откладывать старт больше нельзя. Жителям Дона есть за кого болеть — сразу 16 спортсменов представляют нашу область в составе сборной России. Кроме того, некоторые наши земляки сейчас выступают за другие регионы. Так, на Олимпиаду поедет уроженка Сальска Кристина Соболь, которая выступает за Санкт-Петербург и Ульяновскую область. И это при том, что изначально попасть на олимпийский помост спортсменка даже не планировала. Обо всем подробнее она рассказала в своем интервью «КП — Ростов-на-Дону».

ДВА ДНЯ НА АККЛИМАТИЗАЦИЮ

Когда звонили Кристине, были уверены, что она находится на сборах на Дальнем Востоке. Там же, в Ханты-Мансийске в июне прошел Чемпионат России. Но когда спортсменка назначила созвон на восемь вечера, стало ясно, что тренируется она сейчас по московскому времени. Оказалось, Кристина сейчас на сборах в подмосковной Рузе. Прибытие в столицу Олимпиады наших тяжелоатлетов назначено на 21 июля, то есть на акклиматизацию остается всего два дня, на третий — на помост. Выход нашей тяжелоатлетки, которая выступает в весовой категории до 49 кг, запланирован на 24 июля.

О вероятности поехать на Олимпиаду тренеры сообщили Кристине еще два года назад. Фото: личный архив героя публикации

— Мандража пока нет, настрой позитивный. А как приеду на место — посмотрим, — делится ощущениями спортсменка. - Главное — сохранять спокойствие.

Если раньше у тяжелоатлетов самых легких категорий было преимущество — отстрелялись первыми и пошли смотреть достопримечательности, пока не выступит вся сборная до самого тяжелого веса, то в условиях пандемии такой возможности не будет. И большой сборной нет, и по регламенту, выступив, спортсмен должен покинуть Токио в течение 48 часов: вылет наших тяжелоатлетов домой запланирован в течение первых суток после выступления.

ЦЕЛИТСЯ В ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

В сборную России попало всего два тяжелоатлета — Кристина Соболь и Тимур Наниев. Спортсменка признается, что не ожидала попасть на главные соревнования планеты.

Тренировочный процесс в подмосковной Рузе идет полным ходом. Фото: личный архив героя публикации

- На Олимпиаду должна была ехать Татьяна Каширина, она шла первым номером в сборной (серебряный призер Олимпийских Игр - 2012, пятикратная чемпионка мира Татьяна Каширина временно отстранена от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил — ред.), - объясняет Кристина. - Мы со Светланой Ершовой, Ксенией Пасхиной и Кристиной Новицкой выступали на разных турнирах, собирали результаты для лицензии — это такой проходной билетик на Олимпиаду. Еще в 2019 году мне сказали, что, возможно, на Олимпиаду поеду я, но мне не верилось. И вот после чемпионате Европы в Москве в этом году я оказалась первой в рейтинге нашей женской сборной.

Кристина до последнего не верила, что поедет. Объясняет, что реальные шансы на призовое место на Олимпиаде было только у Кашириной. В категории до 49 кг никто не может составить конкуренции спортсменкам из Азии. Так, на Чемпионате мира — 2019 в Таиланде первое место завоевала китаянка Цзян Хуэйхуа, которая подняла в сумме 212 кг. Тем временем лучший результат сальчанки в сумме двоеборья — 187 килограммов.

- Ставлю себе задачу попасть в первую шестерку среди 14-ти участниц в категории, - делится планами участница олимпийской сборной.

Дончанка выступает в весовой категории до 49 кг. Фото: личный архив героя публикации

«ПАХАРЬ, КАКИХ СВЕТ НЕ ЗНАЛ»

Кристина вспоминает, что, мыслей попасть на Олимпиаду не было даже, когда она, будучи подростком, впервые пришла в зал тяжелой атлетики в Сальске. Была совсем худенькой и хотела руки «подкачать», а через три месяца занятия бросила и вернулась только через год.

- Я хотела прийти снова, но боялась осуждения, - рассказывает сальчанка. - Оказалось, наоборот: тренер Александр Михайлович Кисиров хотел, чтобы я занималась.

Первый тренер тоже вспоминает знакомство со своей самой титулованной спортсменкой.

- Помню, как ехал по Сальску, остановился на светофоре, а она мимо шла с пацанвой. Обратил внимание на своеобразное сложение, структуру, подходящие для тяжелой атлетики, спросил имя и школу, - вспоминает Александр Михайлович. - Она ответила: «Кристина, седьмая школа». На третьем вопросе чужого дяди в красной «копейке» испугалась и убежала с ребятами. А я дождался сентября и пошел в седьмую школу к учителям физкультуры: «Ищу Кристину, ориентировочно 4-5 класс, такого-то роста и сложения». Мне назвали ее фамилию – Соболь, и сказали приходить на следующий день на урок физкультуры. Когда меня представили классу как тренера, я пригласил ее в спортзал, она улыбнулась и пришла на первую же тренировку. Сдала контрольные нормативы, и я понял: если заниматься с этим ребенком, то впереди у нее большое будущее.

Свою спортивную карьеру участница олимпийской сборной начинала 18 лет назад в Сальске. Фото: личная страница в "Инстаграме" героя публикации

Так в 11 лет и началась спортивная карьера сальчанки. А когда Кристине было 14 лет, и она заняла второе место на первенстве России среди юниоров до 20 лет, стало ясно, что это только начало карьеры спортсмена высокого уровня.

- Кристину могу охарактеризовать одним словом – она пахарь. Пахарь, каких свет не знал. Настолько трудолюбивый человек и ответственный: что бы ты ей ни сказал, какой бы план тренировок ни написал, она все сделает полностью. Как бы ни было тяжело – всё выполнит, и в этом ее фишка, - считает первый тренер.

ПРО ТРЕНЕРСТВО И ЛЮБИМУЮ СОБАКУ

Так, в 12 лет сальчанка вернулась в зал, осталась в спорте, и ее фамилия стала значимой для российской тяжелой атлетики.

- Тогда даже не задумывалась, что тяжелая атлетика поможет мне добиться чего-то в жизни. Просто нравилось тренироваться: в 13 или 14 лет впервые попала на сборы, потом стали ездить на соревнования международные — юношеские, юниорские. А потом начали платить за ставку спортсмена-инструктора — немного, но ты заработал это сам, а это очень значимо, когда тебе еще нет и 18 лет, - говорит спортсменка.

Спортсменка с удовольствием рассказала о своем домашнем любимце - таксе по кличке Пижон. Фото: личная страница в "Инстаграме" героя публикации

Сейчас Кристина тренируется под началом питерского наставника Сергея Свидина. После Олимпиады планирует непродолжительный отдых для восстановления здоровья, и продолжит тренировки. В следующем году собирается выступить на чемпионатах России и Европы. Если уже заглядывать совсем далеко вперед, то спортсменка останется с тяжелой атлетикой.

- В будущем хотелось бы передать свои знания, навыки молодым штангистам — тренерство мне нравится, разве что возить воспитанников на сборы и соревнования — достаточно утомительно, - считает тяжелоатлетка. - Зато свою продолжительную карьеру повидала мир.

А дома, рядом с Санкт-Петербургом, Кристину ждет главный болельщик. Четырехлетняя такса по кличке Пижон. Своенравный красавчик тоскует по хозяйке и ждет, когда она вернется и повезет его на прогулку в лес.

На малой родине за Кристину болеет семья и вся сальская школа тяжелой атлетики. Спортсменка передает привет землякам и постарается показать максимум на олимпийском помосте. Уж трудолюбия и ответственности ей не занимать.

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