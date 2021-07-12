Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели: рассказываем, сколько продлится жара

Больше всего жители региона успеют соскучиться по дождям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели 12 - 25 июля 2021 снова приготовила сюрпризы. Точный прогноз пока трудно сделать, но приблизительные температуры уже известны.

Более точно можно судить о погоде на неделю с 12 по 18 июля. В эти дни в донской столице будет жарко. Почти во все будние дни температура составит плюс 34 - 35 градусов. Лишь в один день, 13 июля, будет прохладнее - до плюс 32 градусов. Самыми жаркими окажутся выходные, 17 и 18 июля. Погода в субботу и воскресенье не порадует осадками, а температура составит плюс 36 градусов.

Погода на неделю с 19 по 25 июля будет менее стабильной. В первой половине жара сохранится - до плюс 35 - 36 градусов. Постепенное похолодание начнется 22 июля. В четверг столбик термометра опустится до плюс 30. А на следующий день в Ростов придут долгожданные осадки. Однако продлятся дожди недолго. Суббота будет ясной и теплой - до плюс 32. В воскресенье температура сохранится. Будет немного пасмурно, однако серьезных осадков не предвидится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону с 12 июля 2021: как теперь изменится наша жизнь

Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону с 12 июля 2021, соответствующее распоряжение дал губернатор (подробнее)