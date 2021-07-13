Расписание электричек в Ростове-на-Дону в июле 2021: направления, время и последние изменения

В июле изменится время отправления на нескольких пригородных железнодорожных маршрутах. Фото: Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания

Расписание электричек в Ростове-на-Дону в июле 2021 - график движения с изменениями. Рассказываем, какие направления доступны из вокзала Ростов-Главный.

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК - ЕЖЕДНЕВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

7.36 - Ростов -Главный - Краснодар-1

7.45 - Ростов-Главный - Тихорецкая

8.18 - Ростов-Главный - Староминская-Тимаш.

15.40 - Ростов-Главный - Тихорецкая

16.17 - Ростов-Главный- Краснодар-1 (экспресс)

16.27 - Ростов-Главный - Волгодонская

18.25 - Ростов-Главный - Тихорецкая

18.48 - Ростов-Главный - Сальск

19.30 - Ростов-Главный - Староминская-Тимаш

20.06 - Ростов-Главный - Кущевка

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО БУДНЯМ

5.05 - Ростов-Главный - Азов

5.48 - Ростов-Главный - Азов

6.45 - Ростов-Главный - Батайск

17.26 - Ростов-Главный - Азов

ЭЛЕКТРИЧКИ, КОТОРЫЕ ХОДЯТ НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ

Пн, пт, сб, вс

7.28 - Ростов-Главный - Куберле

Вт, ср, чт

7.28 - Ростов-Главный - Сальск

Пт, сб, вс

16.53 - Ростов-Главный - Тихорецкая (ускоренный, по обычным пригородным билетам)

В ОТДЕЛЬНЫЕ ДНИ

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 июля

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 августа

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентя

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