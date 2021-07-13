Донские парламентарии, выполняя наказы избирателей, помогли оснастить больницы, школы, детские сады и ДК

По наказам избирателей будут оснащены больницы, образовательные учреждения, дома культуры и спортивные секции. Фото: пресс-служба ЗС РО

Из средств резервного фонда Правительства Ростовской области выделили четыре миллиона рублей на оснащение Ростовской областной клинической больницы. Перед этим с соответствующей инициативой в целях исполнения наказов избирателей выступили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Светлана Пискунова, Бесарион Месхи и Адам Батажаев.

Теперь на эту сумму в Ростовскую областную клиническую больницу купят диагностический аудиометр со всеми принадлежностями, 10 наружных электрокардиостимуляторов, 2 велоэргометра и стандартная беговая дорожка с электропитанием. Еще один велоэргометр за 500 тысяч рублей Ростовская областная клиническая больница получит по ходатайству заместителя Председателя Законодательного Собрания – председателя комитета по аграрным вопросам Вячеслава Василенко. А еще по его инициативе выделили миллион рублей на покупку дефибрилляторов, парового стерилизатора и офтальмоскопа для Центральной районной больницы Морозовского района.

Были исполнены другие наказы избирателей. Так, благодаря содействию Вячеслава Василенко, почти 300 тысяч рублей выделали детскому садику «Лучик» в станице Обливская. Эти деньги пойдут на покупку электрической плиты, холодильника, разделочных и кондитерских столы. Также в детском саду появятся новые кухонные полки, стеллажи, электрические мясорубки, разделочные доски и другое материально-техническое оснащение.

А в другой детский сад, расположенный в Тацинском районе, приобретут игровое детское оборудование. Еще 250 тысяч рублей парламентарий направил в Советский район Ростовской области на приобретение музыкальных инструментов для детской музыкальной школы.

А первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по бюджету Андрей Харченко, исполняя наказы избирателей из Белокалитвинского избирательного округа, содействовал выделению из резервного фонда Правительства 4 миллионов рублей. Все эти средства будут направлены в школы, детские сады, медицинские учреждения и дома культуры для материально-технического оснащения.

По просьбе депутата Бесариона Месхи выделен миллион на покупку для Ростовского-на-Дону строительного колледжа лабораторной установки «автоматизированная котельная на жидком и газообразном топливе» и стенда-тренажера «монтаж газопровода жилого дома» и почти 600 тыс. рублей – на приобретение 100 клинков к электрорапире и 7 костюмов фехтования для Спортивной школы олимпийского резерва № 11 им Г. Шатворяна.

Кроме того почти 500 тыс. рублей выделено по просьбе депутата Сергея Шамшуры на приобретение мебели для Спортивной школы олимпийского резерва № 35 имени братьев Самургашевых. Еще 340 тысяч рублей направлено на приобретение пяти тренировочных байдарок-одиночек для Спортивной школы олимпийского резерва № 3.

А по ходатайству депутатов Сергея Суховенко и Сергея Ярошенко Константиновский районный дом культуры получит два миллиона рублей на приобретение сценического комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Донские парламентарии помогли открытию 13 ресурсных классов для школьников с ОВЗ

Депутаты направили на эти цели больше шести миллионов рублей (подробнее)