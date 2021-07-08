Донские парламентарии помогли открытию 13 ресурсных классов для школьников с ОВЗ

В Ростове и в области появятся новые ресурсные классы. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области всегда уделяется особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. Существенный вклад в то, чтобы жизнь таких ребят стала более комфортной, вносят и депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.

ОСОБЫЕ ДЕТИ – ОСОБЫЙ ПОДХОД

Так, из средств резервного фонда Правительства Ростовской области, предусмотренных для исполнения наказов избирателей, парламентарии направили 6,4 миллиона рублей на формирование 11 ресурсных классов для обучения детей с расстройствами аутистического спектра.

- К теме особенных детей, особенного детства у депутатов Законодательного Собрания - повышенный интерес. Данная проблематика в определенной степени не имеет старых корней. Эта тема последних нескольких десятилетий. Поэтому и законодательство в этой сфере, и практика его применения нуждаются в постоянном внимании и контроле. Ежегодно в Ростовской области прибавляется количество деток с ограниченными возможностями здоровья, в школах увеличивается число таких учеников. Система образования пытается справляться с потоком новых проблем. В целом, как мне кажется, проблематика решается достаточно успешно, но всегда есть ситуации, которые требуют тщательного анализа и предметного внимания. Ни одна проблема, с которой сталкиваются детки с ОВЗ и их родители, не должна оставаться без помощи и внимания, - говорил ранее на одном из заседаний Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРТЫ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Теперь благодаря работе депутатов Заксобрания новые ресурсные классы появятся в школе № 2 в Батайске, в школе № 4 Аксайского района, в школе № 1 Белокалитвинского района, в Шолоховской гимназии, в станице Вешенской, в школе № 4 Миллеровского района, в школе № 110 Ростова-на-Дону, в школе № 81 Ростова-на-Дону, в лицее № 103 Ростова-на-Дону, в школе № 3 Ростова-на-Дону, в школе № 107 Ростова-на-Дону и в школе № 96 Ростова-на-Дону.

Кроме этого, на формирование ресурсного класса для обучения детей с задержкой психического развития в ростовскую школу № 6 депутатом Геннадием Рябоконовым направлено больше двухсот тысяч рублей, а для оснащения ресурсного класса инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья для ростовской школы № 107 депутатом Артуром Исаковым направлено почти 70 тысяч рублей.

Отметим, что ресурсный класс – это отдельное помещение в общеобразовательной школе, в котором дети с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться по индивидуальной образовательной программе. Каждый такой класс должен быть оснащен специальными партами, учебными пособиями, особым оборудованием для альтернативной коммуникации.

В зависимости от потребностей ребенка, обучающийся может находиться в ресурсном классе как небольшую часть времени после занятий в общеобразовательном классе, так и большую часть учебного времени, посещая общеобразовательный класс по индивидуальному плану. Занятия в ресурсном классе могут проходить один на один с преподавателем или в небольших группах.

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