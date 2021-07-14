Как отличить скелеты знатного человека и простолюдина: скифо-сарматские захоронения нашли в Ростовской области

Ученые удивлены, что захоронение было не разграбленным. Фото: газета "Рассвет"

В селе Ремонтном Ростовской области археологическая экспедиция Государственного исторического музея возобновила раскопки по поиску древних поселений. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» заглянул, что происходит на раскопках и поговорил с археологами.

СТАРЫЙ СКИФ ПОХОРОНЕН В ПОЗЕ ЭМБРИОНА

19 лет подряд археологи приезжают сюда летом на три недели, чтобы найти новые останки древних народов, живших в междуречье Джурак-Сала и Маныча. Работы ведутся на кургане могильника «Песчаное-4».

За время раскопок археологи уже нашли два погребения: катакомбное, которое возникло около 5 тысяч лет до нашей эры, и сарматское.

В катакомбном захоронении ученые уверены: здесь похоронен обычный житель. Об этом говорит поза, в которой был погребен человек. Дело в том, что скифы хоронили простых смертных в позе эмбриона. Они считали, что раз человек родился в таком положении, то в таком должен и умереть. По словам археологов, могила принадлежит пожилому человеку.

Раскопки здесь проводят уже 19 лет. Фото: газета "Рассвет"

Рядом с останками старика ученые нашли и уцелевший черный глиняный сосуд, что является редкостью. Как правило, подобные сосуды на территории села Ремонтное находили в разбитом состоянии. Теперь археологам осталось выяснить, что было в этом сосуде, какую напутственную пищу в загробную жизнь положили ему соплеменники.

ЧУДОМ ОСТАЛАСЬ НЕРАЗГРАБЛЕННОЙ

Недалеко от катакомбного захоронения археологи обнаружили и могилу знатного сармата. Многолетний опыт ученых не дает усомниться в этом ни на минуту.

По словам доктора исторических наук Натальи Шишлиной, по периметру захоронения лежало четыре лошадиных черепа. Сама же яма была перекрыта бревнами. Ученых удивила сохранность дерева. Бревна отправят в Москву, чтобы определить породу древесины.

Сарматы хоронили в прямом положении только знатных людей, а простых - в позе эмбриона. Фото: газета "Рассвет"

Сохранились и фрагменты узды - две костяные псалии. Кроме того, рядом с останками умершего лежал колчан со стрелами. А параллельно им располагались кожаные накладки. По другую сторону - большой меч.

На то, что перед археологами - могила знатного человека, указывает и расположение останков - сармат лежал ровно. Так предавали земле только знатных персон.

К слову, раньше ученым попадались лишь разграбленные захоронения, а эти чудом уцелели от алчных рук.

Раскопки продолжаются. По завершению сезона полевых работ ученым предстоит целый год изучения собранной коллекции. Специалисты говорят, что некоторую часть отправят на изучение за границу, а что-то в Самару и Москву.

Найденные в результате двухнедельных раскопок останки ученые будут изучать весь год. Фото: газета "Рассвет"

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