Донские парламентарии обсудили негосударственную систему оказания бесплатной юридической помощи

Комитет донского парламента по законодательству провел обсуждение вопросов функционирования на территории Ростовской области негосударственной системы бесплатной юридической помощи.Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в областном Законодательном Собрании состоялся круглый стол, на котором депутаты и экспертная группа обсудили вопросы функционирования в регионе системы бесплатной юридической помощи. Модератором мероприятия выступил председатель комитета донского парламента по законодательству, депутат Александр Косачев.

Он подчеркнул, что тема оказания бесплатной юридической помощи не теряет своей актуальности, а только набирает обороты.

- Мы уже несколько раз проводили мероприятия, посвященные данной теме, по итогам которых готовили рекомендации, содержащие конкретные предложения по улучшению работы в этой сфере. Однако, по сути, все предыдущие обсуждения были связаны с функционированием государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, - сообщил Александр Косачев.

Однако существует же еще и негосударственная система.

- Она немного выпала из нашего внимания. Поэтому сегодня мы пригласили в Законодательное Собрание тех, кто непосредственно работает с этим направлением, чтобы они поделились своим опытом, рассказали, какие, возможно, есть проблемы и как мы, депутаты, можем помочь их решить, – прокомментировал парламентарий.

ВАЖНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДВУХ СИСТЕМ

В отличие от государственной системы оказания бесплатной юридической поддержки гражданам, негосударственная формируется на добровольных началах. Однако, уверен депутат, негосударственная поддержка также должна быть качественной и эффективной.

На сегодняшний день участниками негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи могут быть как юридические клиники при вузах, так и негосударственные центры бесплатной юридической помощи, которые вправе создавать адвокатские конторы и нотариусы.

Такие центры могут оказывать помощь в виде правового консультирования, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов. При этом виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, имеющих право на ее получение, перечень вопросов, по которым оказывается помощь, определяются негосударственными центрами самостоятельно.

- Цели создания юридических клиник и негосударственных центров практически совпадают с теми, на которые ориентирована государственная система бесплатной юридической помощи. Это реализация установленных Конституцией РФ гарантий на получение гражданами квалифицированной юридической помощи, создание условий для реализации прав граждан, защиты их законных интересов, а также правовое просвещение и формирование у обучающихся по юридической специальности навыков оказания правовых консультаций. Поэтому так важно, чтобы эти две системы одинаково эффективно работали, – подчеркнул Александр Косачев.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ

В Ростовской области сегодня работают юридические клиники при семи вузах и три негосударственных центра бесплатной юрпомощи при адвокатских образованиях.

Федеральный Минюст постоянно мониторит систему оказания бесплатной юридической помощи и на основе полученных данных готовит аналитические доклады о реализации государственной политики в этой сфере. Правда, в этой работе у специалистов министерства часто возникают проблемы с получением запрашиваемой информации, так как законодательно не предусматривает обязанность участников систем бесплатной юридической помощи предоставлять в Минюст необходимую информацию.

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Эту проблему должен разрешить федеральный законопроект, который в сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Он устанавливает такую обязанность для органов власти, местного самоуправления и внебюджетных фондов в целях проведения соответствующего мониторинга Министерством юстиции.

Проект федерального закона также должен повысить уровень оказания правовых консультаций в юридических клиниках, так как ужесточает требования к студентам, принимающим участие в их работе. Если сейчас к оказанию бесплатной юридической помощи допускаются на добровольных началах студенты, проявившие личную заинтересованность в осуществлении указанной деятельности и обладающие необходимым уровнем общекультурных и профессиональных компетенций, то в соответствии с проектируемыми нормами в юридических клиниках смогут работать только те, кто обучается по специальности «Юриспруденция» не менее половины срока получения образования, и при этом не имеет академической задолженности.

Участники круглого стола обсудили данные нововведения и в целом их поддержали. По итогам заседания специалисты сформируют рекомендации, которые направят всем заинтересованным лицам.

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