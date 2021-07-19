«Хотела поставить свечи за упокой!»: ростовчанку с коляской не пустили в храм

Ростовчанка рассказала, что ее не пустили в один из храмов донской столицы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростовчанка рассказала, что ее не пустили в один из храмов донской столицы. Девушка уверяла: причина – грязные колеса у детской коляски. Разговор с работницей храма молодая мать записала на видео. За кадром осталось то, что сотрудница якобы окатила ее и ребенка грязной водой из ведра. Видео появилось в одном из городских пабликов.

«ХОТЕЛА ПОСТАВИТЬ СВЕЧИ ЗА УПОКОЙ»

По словам молодой женщины, инцидент произошел в храме на улице Международной, 7г.

- В коляске спал годовалый ребенок, - рассказала автор видео. - Хотела поставить свечи за упокой и оставить помин, но одна из служительниц храма в грубой форме отказала мне в посещении. Женщина предложила прихожанке взять ребенка на руки и только тогда войти в церковь. Но прихожанка посчитала это невозможным.

Девушка с обидой отправилась к выходу, где, по ее словам служительница храма вылила прямо на них ведро с помоями.

- Я сначала ушла, потом решила вернуться и снять эту личность на видео. Я думаю, о ней должны знать!!! – с негодованием написала ростовчанка под опубликованной ей видеозаписью.

На видео служительница объяснила:

- С коляской нельзя, это храм божий.

Смотреть видеосюжет Женщину не пустили в храм с коляской. Видео: "Это Ростов"

«СТОЛКНУЛИСЬ ДВА РОСТОВСКИХ АРХЕТИПА»

Кто прав, и кто виноват в этой истории «КП – Ростов-на-Дону» помог разобраться пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. По его мнению, история представляет собой конфликт двух известных ростовских архетипов. Первый архетип - «яжемать», женщина, требующая чтобы ей дали ходить с коляской по помытому только что полу в храме, и не пожелавшая оставить коляску в специально отведенном для этого месте под присмотром служительниц, а второй архетип - «попомытомунеходить», обыкновенная уставшая от работы женщина, которая раздражилась такой бесцеремонной манерой посетительницы.

- Важно сказать, что настоятель храма – многодетный отец 18 детей, - подчеркнул Игорь Павлович. - Еще большее количество у него внуков, поэтому при храме для ребятишек есть все условия. Тот коридор, в котором женщина вела съемку, специально предназначен для того, чтобы оставить в нем коляску, пусть даже со спящим ребенком, там есть, кому за ним присмотреть.

Кроме того, пресс-секретарь главы Донской митрополии усомнился в словах женщины и о вылитых на них с малышом помоях, поскольку, как можно было заметить на видео, ноги прихожанки, фигурирующие в одном из кадров, абсолютно сухие. На самом видео автор не говорит ни слова об этом вопиющем факте.

- Вы можете себе представить. На вас и вашего ребенка выливают грязное ведро, а вы в видео говорите лишь о том, почему с коляской нельзя? Да тут любая мать и полицию может вызвать, или даже в драку полезть. Думаю, что это типичный «художественный свист» ради красивой картинки, - добавил пресс-секретарь Донской митрополии.

При этом, по мнению Игоря Петровского, неправа и сама служительница. Ведь общаться с прихожанами в такой манере, тем более, в Божьем храме, совершенно неприемлемо.

- Сегодня настоятель проведет собрание, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация. В настоящее время женщина уже отстранена от работы и будет решаться вопрос о принятии мер в отношении ее, - заключил собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Аксае директор торгового комплекса не пускал в зал мамочек с колясками.

За самоуправство ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.