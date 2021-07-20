Из-за жары в нескольких районах Ростова отключили электричество. Куда звонить, если нет света

Перебои с электроснабжением могут происходить из-за перегрузки подстанций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько районов Ростова-на-Дону 19 июля остались без света. Перебои с электроснабжением произошли не только из-за поломок, но и из-за перегрузки подстанций от включенных кондиционеров. Рассказываем, куда обращаться, если в доме внепланово отключили электричество.

Сообщить об отсутствии света можно в ростовский филиал «Донэнерго». Жители разных районов города могут обратиться по следующим номерам:

- Кировский и Ленинский — +7 (863) 232 07 37

- Октябрьский и Ворошиловский — +7 (863) 299 67 92

- Советский и Железнодорожный — +7 (863) 224 67 62

- Пролетарский и Первомайский — +7 (863) 251 96 27.

Кроме того, пожаловаться на отключения можно в «Ростгорсвет» по номеру +7 (863) 266 81 90

Можно обратиться и в оперативно-информационный диспетчерский центр: +7 (863) 244 26 64, +7 (863) 244 26 91 (служба «05» Департамента ЖКХ и энергетики). Сообщить о неисправности можно и единую дежурную диспетчерскую службу — 112.

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