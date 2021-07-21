«Самая человечная профессия на земле»: В Ростове наградили победительницу конкурса «Леди в белых халатах»

Яна Мороз решила стать медсестрой еще в детстве. Фото: ГОПАЛО Ольга

Конкурс «Леди в белых халатах» завершился в Ростове. Тысячи читателей почти месяц голосовали за самую обаятельную медсестру, и, наконец, выбрали победительницу. Торжественное награждение состоялось сегодня, 21 июля, в редакции «КП – Ростов-на-Дону».

ГОРДИМСЯ ТАКИМИ КАДРАМИ!

Каждая из десяти медицинских сестер, участвовавших в конкурсе «Комсомолки», рассказала о том, почему выбрала именно эту профессию, какие профессиональные качества считает самыми важными, и за что любит свою работу.

Читателям пришлось нелегко: безусловно, каждая из участниц достойна называться самой лучшей, самой очаровательной, доброй, чуткой, ответственной и отзывчивой медсестрой, а главное — настоящим профессионалом в любимом деле.

- Вот какие у нас медицинские кадры! И умницы, и красавицы, и профессии своей верны! Гордость берет за таких, как они! - не раз приходилось слышать отзывы от самых преданных и постоянных читателей «Комсомолки», простых ростовчан.

И это говорит об одной общей большой победе всех участниц конкурса «Леди в белых халатах». Ведь все они - представители единой команды профессионалов одной из самых больших больниц Юга России, где каждые сутки спасают людей.

ОДНАЖДЫ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

Больше всех голосов в нашем конкурсе собрала история старшей медицинской сестры отделения сочетанной травмы - Яны Мороз.

Она пришла в медицину в далеком 1992 году и начинала санитаркой. Сегодня трудится в команде уникального для нашего региона и единственного в своем роде отделения сочетанной травмы, куда попадают пациенты после страшных ДТП, катастроф, падений с большой высоты, в состояниях, когда жизнь висит, буквально на волоске.

К ее сложной и ответственной профессии Яну привела одна трогательная история родом из детства.

- Для меня медицина — не только призвание и гордость, это еще и большая любовь! - рассказала Яна в самом начале конкурса нашим читателям. - Когда меня спрашивают, а спрашивают часто, «Как ты влюбилась в медицину?», то сразу с головой накрывают детские воспоминания. Мне 10 лет: больница, страх, неизвестность. Жду операцию, мамы рядом нет. И вот все позади: больно, одиноко и все так же страшно. Лежу, тихо всхлипываю, кутаюсь в клетчатое колючее одеяло - помните такое, как оно больно впивалось в соленые от слез щеки? И вдруг — она! В белом халате, такая худенькая и нежная, теплыми руками гладит по голове, смахнув соленые детские слезы, убрав боль и страх, ласково разговаривает со мной, вселяя надежду и уверенность, что все будет хорошо! С тех пор я точно знала, кем стану!

УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Победительницу наградили в пресс-центре редакции «КП — Ростов-на-Дону» в очень теплой и торжественной обстановке. Директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева поздравила Яну и вручила ей памятный диплом.

С победой Яну Мороз поздравила директор Ростовского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева

- В этот очень важный для нас день мы подводим итоги конкурса, который стартовал в июне, и мы решили посвятить его Дню медицинского работника, - обратилась к победительнице Елена Владимировна. - Этот праздник стал значимым для многих, и не только для тех, кто выбрал своей профессией медицину. Он объединил сегодня большое количество людей и семей - всех тех, кто когда-либо обращался к медикам за помощью и всегда получал ее в полном объеме. Спасибо вам за то, что вы выполняете свой профессиональный долг, за ваше добре сердце. За то, что вы спасаете жизни. Это самое главное и самое дорогое, что у нас есть.

ПРОФЕССИЮ НУЖНО ЛЮБИТЬ

В свою очередь, победительница конкурса рассказала, за что любит свою совсем нелегкую профессию.

- В медицине я давно, - рассказала Яна. - Действительно, эту профессию нужно любить! За что люблю? За ее человечность, за ее милосердие, за тех чудесных коллег, которые меня окружают. Они - большие профессионалы и за годы своей работы смогли помочь огромному количеству людей. Хочу сказать огромное спасибо «Комсомольской правде» за такой прекрасный конкурс. Было очень интересно участвовать. Считаю, что конкурс был очень полезен в целом. Поскольку раскрыл особенности профессии медицинской сестры, рассказал, почему и как в нее приходят, как она становиться смыслом и делом всей жизни. Возможно, наш опыт, наши истории будут полезны тем юным ростовчанкам и жителям области, кто только задумывается о выборе дальнейшего жизненного пути.

Интервью с победительницей провели на радио «КП-Ростов»

Помимо диплома победительницы конкурса мы вручили Яне Мороз сертификат на поездку в Краснодар с посещением парка Галицкого и сафари-парка от туристической компании «Судаков Тревел». Это компания, которая создает большое количество авторских туров по Северному Кавказу, Краснодарскому краю, республике Крым и Ростовской области. В рамках комплексного развития Таганрога как туристического центра компания создала ряд туров выходного дня с проездом на электропоездах по привлекательной цене.

Интервью Яны Мороз на радио «КП-Ростов» на волнах 89,8 FM слушайте здесь.

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