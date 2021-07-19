«Леди в белых халатах»: кто победил в конкурсе самых обаятельных медсестер

Читатели "КП - Ростов-на-Дону" выбирали победительницу из 10 самых-самых участниц

«КП — Ростов-на-Дону» подводит итоги конкурса «Леди в белых халатах», который прошел среди медицинских сестер одного из самых крупных медицинских учреждений Юга России - Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. В этом учреждении, которое в народе называют ростовским «Склифом», принимают самых тяжелых пациентов экстренно, круглосуточно, ни на минуту не прекращая своей работы.

«ГОРДОСТЬ БЕРЕТ!»

Каждая из 10 медицинских сестер, участвовавших в конкурсе, рассказала о том, почему она выбрала именно эту профессию, какие профессиональные качества считает самыми важными, за что любит свою работу. Каждая самым достойнейшим образом представила свое отделение и всю больницу. И, безусловно, каждая из участниц достойна называться самой лучшей, самой очаровательной, доброй, чуткой, ответственной, отзывчивой медсестрой и высочайшим профессионалом своего дела!

Перед читателями «КП - Ростов-на-Дону» стояла нелегкая задача - выбрать одну победительницу из десяти. Голосовали всем городом, целыми коллективами: коллеги- медицинские работники, пациенты, представители других профессий, юные ростовчане, которые только задумываются выборе своего жизненного пути и подумывают идти в медицину. Тысячи ростовчан приняли участие в голосовании и вместе с голосами отдавали нашим медсестрам и частичку своего сердца.

- Вот какие у нас медицинские кадры! И умницы, и красавицы, и профессии своей верны! Гордость берет за таких, как они!» - не раз приходилось слышать отзывы от самых преданных и постоянных читателей «Комсомолки», простых ростовчан.

Наверняка, мы еще услышим имена этих девушек, увидим на фото их улыбки и добрые взгляды, прочтем трогательные рассказы о буднях профессии, ведь на страницах ростовской «Комсомольской правды» не первый год регулярно выходят самые свежие новости из мира медицины, рассказывается об уникальных операциях и случаях спасения сложных пациентов. Все эти случаи не обходятся без помощи ростовских медсестер.

«МЕДИЦИНА — ЭТО ЛЮБОВЬ!»

Это не только победа одной из медсестер, это — одна большая победа всех участниц конкурса «Леди в белых халатах». Ведь все они - единый коллектив профессионалов одной из самых больших больниц Юга России, где каждые сутки спасают людей, и это, безусловно, командная работа!

Больше всего голосов в нашем конкурсе было отдано старшей медицинской сестре отделения сочетанной травмы Яне Мороз. Она пришла в медицину в далеком 1992 году, начинала санитаркой. Сегодня трудится в команде уникального для нашего региона и единственного в своем роде отделения сочетанной травмы, куда попадают пациенты после страшных ДТП, катастроф, падений с большой высоты, в состояниях, когда жизнь висит буквально на волоске…

Яна Мороз рассказала трогательную историю о том, как решила стать медиком

Коротко, но очень емко Яна рассказала, почему однажды и навсегда выбрала эту сложную и очень ответственную профессию:

- Для меня, медицина не только призвание и гордость, это еще и большая любовь! - признание Яны и трогательная история о том, как она решили стать медиком, больше всего понравилась читателям. - Когда меня спрашивают, а спрашивают часто: «Как ты влюбилась в медицину?» То сразу с головой накрывают детские воспоминания: Мне 10 лет. Больница. Страх, неизвестность… Жду операцию, мамы рядом нет… Все позади… больно, одиноко и все так же страшно… Лежу, тихо всхлипываю, кутаюсь в клетчатое колючее одеяло, помните, такие? Как оно больно впивалось в соленые от слез щеки… И вдруг ОНА, в белом халате, такая худенькая и нежная, теплыми руками гладит по голове, смахнув соленые детские слезы, смахнув боль и страх, ласково разговаривает со мной, вселяя в меня надежду и уверенность, что все будет хорошо! С тех пор я определилась, я точно знала, кем стану!

Мы пригласили победительницу на награждение в редакцию «КП - Ростов-на-Дону» и обязательно подготовим для вас фото- и видеоотчет.

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