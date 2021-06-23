Честь и долг - это смысл жизни: В Ростове наградили победителя конкурса «Боец Росгвардии Дона-2021»

Победителя наградили в редакции "КП - Ростов-на-Дону". Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Служить в Росгвардии - значит быть настоящим во всем: в мыслях, чувствах, поступках. Это работа для надежных, настоящих мужчин. Для тех, для кого понятие честь и долг не пустой звук, а образ жизни.

Почти месяц - с мая по июнь - на сайте kp.ru проходил конкурс «Боец Росгвардии Дона-2021». В нем приняли участие 10 настоящих мужчин, для которых риск и отвага - это рабочие будни.

Безусловно, каждый из них настоящий герой. Но победа в конкурсе должна была достаться только одному. И им стал заместитель командира роты № 2 по городу Ростову-на-Дону Максим Бирюков, собравший самое большое количество виртуальных «сердец» от посетителей нашего сайта.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ ОХРАНЯЕТЕ НАШУ ЖИЗНЬ»

Награждение победителя проходило в редакции «КП». Директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева поздравила Максима Бирюкова, вручив ему диплом победителя.

- Сегодня особый день – 22 июня, дата начала Великой Отечественной войны. И мне очень хочется пожелать всем мирного неба над головами, - обратилась Елена Владимировна к гостям. – Мы прекрасно понимаем, что защита - это тот вклад, который вы привносите в это пожелание. Каждый день вы охраняете нашу жизнь. И пока на страже покоя и порядка стоят такие бойцы, жители Ростова и области могут спать спокойно, посещать праздники, гулять в вечернее время по городу и не переживать за сохранность своего имущества. Я уверена, что нужно больше рассказывать о людях вашей опасной профессии.

История Максима Бирюкова больше всего понравилась читателям "КП - Ростов-на-Дону", и они отдали за него больше всего голосов. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

На награждении победителя также присутствовал начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ростовской области, полковник полиции Алексей Невтриносов, он также поздравил Максима с победой.

- Все кандидаты были достойны победы, у меня еще полторы тысячи таких кандидатур несут службу, - рассказал Алексей Валерьевич. - Наши бойцы рискуют жизнью, приезжают в момент опасности. Они настоящие. И все заслуживают того, чтобы о них писали. Сегодня победил лучший. И я искренне рад, что этим счастливчиком стал Максим.

- Мне очень приятно, что устроили такой конкурс, - поблагодарил в свою очередь лидер голосования Максим Бирюков. - Было очень интересно участвовать: много друзей, родственников голосовали за меня, все переживали. Я, кстати, тоже голосовал, но за сослуживцев: я считаю, что все участники конкурса уже, по сути, герои. И очень благодарен «Комсомолке» за такой необычный опыт.

Кроме диплома победителя, Максим стал обладателем красочной коллекционной книги «Главные документы Великой Отечественной войны», которая была выпущена к юбилею Победы.

Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ростовской области, полковник полиции Алексей Невтриносов. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНЕЕ

Также гости в радиоэфире "Комсомольской правды" поделились своими впечатлениями о работе и дали профессиональные наставления, как сделать жизнь дончан безопаснее.

- Служба во вневедомственной охране всегда предполагает наличие таких качеств как внимательность, сообразительность, способность незамедлительно реагировать на происходящее и принимать важные решения порой за доли секунд, - рассказал Максим Бирюков в эфире радио «КП» на 89,8 FM. - Именно этим меня и привлекает эта работа, так как я могу проявить здесь самые сильные стороны своего характера и свои умения во благо граждан.

Стоит отметить, что бойцы вневедомственной охраны Росгвардии в Ростовской области в круглосуточном режиме патрулирует улицы наших городов и станиц, обеспечивая общественный порядок и безопасность жителей. Даже ночью, возвращаясь после тяжелого дежурства, они готовы протянуть руку помощи любому попавшему в беду человеку. Таким героем оказался и Максим Бирюков.

- Возвращаясь домой с плановой проверки, уже практически ночью, я заметил рядом с многоэтажным домом расстроенного ребенка, который одиноко шел вдоль дороги, - вспомнил он одну из таких историй. - Оказалось, что 11-летний мальчик потерялся и не мог найти дорогу домой. Я дал ему свой служебный бушлат, напоил чаем и отвез в ближайший полицейский участок, где ребенка уже ждали встревоженные родители.

Максим Бирюков: "Было очень интересно участвовать: много друзей, родственников голосовали за меня, все переживали. Я, кстати, тоже голосовал, но за сослуживцев". Фото: СЕЛИМОВ Артур.

И это только один из сотен примеров, которые показывают отважность и доблесть бойцов Росгвардии.

На вопрос, как обезопасить свое жилье, полковник полиции Алексей Невтриносов рассказал что, наличие сигнализации - это наилучший способ охраны своего жилища, но в то же время есть ряд простых не сложных мероприятий, соблюдая которые, можно себя обезопасить.

- Не нужно делиться информацией о своем местоположении в социальных сетях, рассказывать о предстоящей поездке в отпуске, выкладывать фото из квартиры и документы, - предупредил Алексей Валерьевич. - Преступники могут вести слежку за жильем, поэтому в преддверие отъезда, нужно обращать внимание и на посторонних людей, которые стали вдруг появляться возле дома или подъезда.

Он также отметил, что в Росгвардию может прийти любой желающий. Главное иметь желание, хорошее здоровье и любить службу, а достойные примеры для подражания уже есть.

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Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ростовской области Алексей Невтриносов и победитель конкурса "Боец Росгвардии Дона - 2021", заместитель командира роты батальона полиции № 4 Максим Бирюков - в студии Радио "КП - Ростов-на-Дону" на 89,8 FM.

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