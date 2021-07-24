Заблудиться в трех соснах или попасть на страшный ритуал: Страшилки Зеленого острова рассказывают ростовчане

Зеленый остров в Ростове - это не только пляжный отдых и шашлыки. Это еще и страшные истории очевидцев. Фото: КИСЛОВА Виктория

Зелёный остров в народе называют «чуточку Бермудский». Пожалуй нет ни одного ростовчанина, который бы не бывал здесь или хотя бы не знал в этом месте: спускаешься к реке по 29-й линии, затем переходишь мост и вуаля - ты уже покинул городскую суету.

Сейчас остров облагородили: газон (который, правда, после жары высох), лавочки, беседки, зона для волейбола и футбола, ну и конечно же пляж с видом на новые высотки. И в выходные, и в будние дни одно из любимых мест отдыха привлекает сотни ростовчан - здесь всегда пахнет шашлыком, слышны бойкие разговоры и детский смех. Однако, мало кто задумывается, что таит в себе «сердце» этого острова.

С островом связано множество легенд: от падения на остров НЛО перед началом Великой Отечественной войны и до растений-мутантов. Есть версия, что в глубинах острова есть аномальные зоны, в которых иначе течет время и ощущается пространство. Говорят, что ночами колдуны и ведьмы собирают здесь шабаши и проводят различные ритуалы. И это только одна из множества мистических историй. «КП - Ростов-на-Дону» удалось найти людей, которые лично столкнулись со странными и жуткими тайнами острова.

После реконструкции парковая зона и пляж стали привлекать больше отдыхающих. Главное - вглубь острова не заходить. Фото: КИСЛОВА Виктория

СПАСАЛ СОБАКУ

Игорь - житель Нахичевани и завсегдатай острова первым поделился своей историей.

- С детства, что очень люблю природу и поэтому часто бываю на острове. Хожу на рыбалку, ночую там с палаткой и приезжаю просто отдохнуть на пляж. Но однажды спокойный отдых превратился в нечто невероятное: до сих пор мурашки пробирают, когда вспоминаю эту историю.

Рано утром в субботу я со своим псом по кличке Умка приехал на остров. Думал наловить рыбы и к обеду уехать домой. Но видимо кто-то другой решил в тот раз за меня.

Не успел я разложить снасти, как Умка умчался куда-то в глубину леса. На острове очень много бродячих собак, и я переживал, что с моим другом что-то приключится. Я бросил телефон, машину, снасти и побежал за псом.

На мой зов естественно никто не реагировал, а я шёл все дальше и дальше в глубину леса. Когда остановился и оглянулся вокруг, я оказался на какой-то поляне. Вокруг - огромные деревья, сплетения кустарников и никаких следов жизни. Поляна была самая обычная на вид, но какая-то жуткая. Внезапно меня окатило волной страха: «Что меня сюда завело?» Весь мой скептицизм сдуло в один момент, хотя раньше все эти мистические истории, связанные с островом, вызывали у меня лишь смех. Но только не теперь.

Сколько ни плутал, наш рассказчик все время возвращался на одну и ту же поляну. Фото: КИСЛОВА Виктория

Не долго думая, я решил пойти обратно той же дорогой. Начал пробираться сквозь заросли высокой травы, которой не было, когда я шёл сюда. Или может быть не заметил ее в погоне за Умкой?

ЗАБЛУДИЛСЯ В ТРЁХ СОСНАХ

И вот заветный куст, и вроде через пару метров должна стоять моя машина. Я отодвигаю ветви и вижу... эту же поляну. Сказать, что я испытал ужас - ничего не сказать. Не сдаваясь, я пытался выбраться оттуда снова и снова: делал метки на деревьях, чтобы понимать, какой дорогой уже проходил, и раз за разом оказывался на этой проклятой поляне. Признаюсь честно, мне хотелось плакать. Я корил себя за то, что не взял телефон, хотя всегда ношу его с собой, но именно в этот раз я оставил его. Мне было абсолютно все равно, что случится с машиной, деньгами и документами. Я просто хотел выбраться и как можно быстрее.

Дело уже подходило к вечеру. Мне вдруг пришла идея залезть на самое высокое дерево и посмотреть оттуда, где я нахожусь. Правда, Тарзан из меня такой себе, и ничего не вышло. Темнело. Не знаю чем тогда думал, но решил, что мне следует поспать и набраться сил, а после снова совершить попытку выбраться. Я уснул.

Чтобы понять, далеко ли до берега, пришлось забраться на высокое дерево. Фото: КИСЛОВА Виктория

ТО ЛИ ДЕВУШКА, А ТО ЛИ ВИДЕНЬЕ

Красивая девушка в синем платье разбудила меня и взяла за руку. Это странно, но от нее исходила какая-то аура спокойствия, и я пошел с ней. Она улыбалась и молчала. Мне хотелось узнать кто она такая и что здесь делает, но где-то внутри я понимал, что это не просто обычная девушка. Она привела меня на поляну подобную той, где я потерялся, только на этой росли цветы, очень много красивых цветов - никогда их не забуду. Невероятный запах наполнял мои легкие. Наверное, если рай существует, то там чувствуешь что-то подобное.

Девушка оглянулась на меня, улыбнулась и произнесла одно: «Оставайся». Я же не дурак - почему-то сразу понял, что все это нереально. Поблагодарил её и сказал, что мне нужно домой к семье. Девушка даже не обернулась - просто ушла дальше в лес. Почему-то мне захотелось догнать её и поговорить, но, когда я попытался это сделать, то просто проснулся.

Казалось, что пропадал больше суток, а на деле отлучился на два часа. Фото: КИСЛОВА Виктория

БОЛЬШЕ СУТОК ИЛИ...

Я был все там же - на этой проклятой поляне и деревьями с кустами! Взяв себя в руки, я залез на самое высокое и крепкое дерево - с божьей помощью, честное слово! Ничего путного не увидел, но я как будто почувствовал всем нутром - выберусь!

Слез с дерева и опять пошёл первой тропой. Не знаю как, но через 20 минут я уже был возле своей машины, а рядом с ней сидел мой Умка и вилял хвостом. Я бросился к собаке, а потом к телефону - надо было позвонить близким, ведь у них не было связи со мной больше суток. И какой я испытал шок когда понял, что отсутствовал всего лишь пару часов.

Не знаю, что именно со мной тогда случилось, но больше в глубину зелёного острова я не ходил. Это не поддаётся никакому логическому объяснению, я даже искать его не стал. Но везде есть свои плюсы: теперь в моей копилке есть еще одна байка для семейного застолья.

Уголок природы манит ростовчан отдохнуть от городской суеты, лишь перейдя через понтонный мост. Фото: КИСЛОВА Виктория

ПОКА РОДИТЕЛИ СПЯТ

Ещё один местный рассказчик - Алексей поделился с нами своей историей - не менее жуткой.

- В детстве каждое лето я жил на Зелёном острове в домике у бабушки. Остров всегда был какой-то особенный, но, наверное, это связано с тем, что мы были детьми и фантазировали всякое. Но то, что я помню, как будто это было вчера, точно не фантазия.

Обычно вечером бабушка с дедушкой укладывали нас спать, а сами уходили отдыхать. Мы притворялись, что уснули, а сами шли бродить по острову в поисках приключений. И, как говорится в одной из пословиц, кто ищет, тот всегда найдёт.

В ту ночь я и мой брат наткнулись на нечто странное. Мы гуляли по острову, пинали ветки, пугали друг друга историями про привидений - все то, чем обычно занимаются мальчишки нашего возраста. Мы уходили очень далеко от нашего домика, бродили до косы и добирались к старому Дону. Нам никогда не было страшно.

Лето на Зеленом острове всегда было полно приключений. Только однажды пришлось очень страшно. Фото: КИСЛОВА Виктория

КАРНАВАЛ ЛИ?

Но в ту странную ночь мы услышали голоса и увидели какой-то свет вдали от нас. Тогда мы подумали, что это были отдыхающие с палатками. И нам в голову пришла «гениальная» идея напугать их. Мы с братом незаметно подкрались туда, и были поражены увиденному: люди в карнавальных костюмах стоят внутри огненного круга и танцуют.

Их было точно больше десяти: все они выглядели жутко, и движения их не были похожи на обычные танцы. Они шептали что-то на другом языке и неестественно выплясывали. Мне запомнилась высокая женщина с длинными черными волосами: она находилась в центре круга и отдавала приказы.

Вдруг кто-то из этой шайки заметил меня и брата: он подошёл к нам, взял нас за руки и повёл к той самой высокой женщине. Когда она увидела нас, то как-то нездорово улыбнулась и сказала, что у них карнавал, и мы тоже можем поучаствовать, только никто не должен об этом знать. Я испугался, но решил, что нужно остаться с ними и в подходящий момент убежать домой.

Мальчонки дожидались, когда бабушка с дедушкой уснут, и сбегали исследовать ночной остров. Фото: личный архив героя публикации

ПРЕСЛЕДОВАЛА ПО НОЧАМ Какой-то мужчина вручил нам ножи и сказал чтобы мы метали их в дерево - наверное, они так нас отвлекали. Что уж говорить, мы и вправду увлеклись, и это всё даже казалось нам достаточно забавным: я и брат метали ножи, а странные люди продолжали танцевать у огня, выкрикивая странные слова на непонятном языке. Мой брат был старше и умнее и именно он сказал мне, что нам нужно уносить ноги. Когда люди в костюмах сильно увлеклись своими делами мы что есть силы побежали оттуда. Так я убегал всего лишь пару раз в жизни. За нами никто не погнался, наверное для этих людей это не имело смысла...

Где-то неделю после этого случая по ночам я видел высокую женщину в окне нашего домика: она смотрела на меня и улыбалась своей нездоровой улыбкой. Спустя какое-то время я перестал ее видеть. Сейчас уже понимаю, что это был не карнавал, а скорее всего какой-то ритуалы секты, и мы случайно стали его участниками. Я не уверен, что эта женщина по-настоящему вычислила место где мы живем и смотрела за нами в окно. Скорее всего, это был плод моей детской фантазии, но до сих пор не уверен до конца. На острове за столько лет происходило много странных вещей, но ни одна из них не сравнится с этой ночью...

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