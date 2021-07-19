Пляжи Ростова-на-Дону: где бесплатно освежиться в аномальную жару

Без масок нельзя ходить даже на пляж. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Пляжи Ростова-на-Дону: где горожане могут бесплатно освежиться в +40. Аномальная жара в городе заставляет ростовчан прятаться помещениях с кондиционерами, а тех, кто все-таки за отдых на открытом воздухе, занимают места в тени у водоемов. В «КП — Ростов-на-Дону» проверили городские пляжи. Забегая вперед, скажем — результатом остались довольны. Отдыхающим нужно взять с собой воду, перекус и хорошее настроение, ведь об остальном там уже позаботились.

МИР, «ДРУЖБА», ПИКНИК БЕЗ КУПАНИЯ

Начнем наш летний забег с пляжа «Дружба», он находится на территории Северного водохранилища. Доехать с Центрального рынка сюда можно на автобусах № 6, 33, 47, 65, 78, 92. Выходить нужно на остановке «Северный рынок»: от нее до пляжа буквально 700 метров, если сократить дорогу через парк.

Спросила местных как пройти, и буквально через семь минут неспешной ходьбы была на месте. На часах 11:00. Зашла на территорию: чистый песок, удобная пешеходная дорожка. На входе расположена небольшая будка, обклеенная важными объявлениями. Самое большое из них вежливо «просит» туриста постучать в дверь. А еще вывески напомнили мне, что купаться в состоянии опьянения строго запрещено, и даже на пляже нужно надевать маску. Последнюю просьбу люди просто игнорируют, рассказал мне спасатель. Зато отдыхающие здесь соблюдают социальную дистанцию, лежат где-то в метре друг от друга. По правде сказать, людей на пляже «Дружба» мало. В полдень буквально 5-7 человек.

На пляже в парке "Дружба" немноголюдно. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Но это неспроста, сейчас здесь можно принимать только солнечные ванны. Вода на данный момент не лучшего качества, - признался спасатель. Мужчина сидит возле железной будки, выкрашенный в изумрудно-зеленый цвет, и внимательно контролирует, чтобы в водоем никто не заходил.

Приезжая сюда, нужно понимать, что соседями по лежаку будут лишь местные чайки да несколько милых бабушек, что часто приходят позагорать. Поэтому, если вы - любитель солнечных объятий и умиротворяющей тишины, то небольшой пляж – «Дружба» станет отличным вариантом.

Песок здесь чистый, через каждые 200 метров установлены корзины для мусора, также есть семь деревянных зонтиков и пять кабин для переодевания, детская площадка и биотуалет – все это бесплатно. Рядом есть кафе, в которое можно попасть, не выходя за территорию пляжа. Никаких магазинов с водой и мороженным поблизости нет, поэтому если вы планируете устроить бюджетный пикник на природе, паек берите с собой.

Придется остаться на берегу - купание сейчас запрещено. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

Следующим пунктом моего путешествия стал городской пляж на Зеленом острове. Попасть сюда можно на общественном транспорте с любой остановки вдоль Большой садовой. Подойдет как 70 и 80 автобус, так и 2 и 22 троллейбус – ваша остановка – 29 линия. После нужно спускаться к воде около 15 минут. В жаркую погоду это очень тяжело, поэтому, если у вас есть возможность приехать на машине, воспользуйтесь ею, тем более проезд по понтонному мосту и парковка – бесплатные.

От моста до пляжа можно пройти буквально за минуту. К месту отдыха ведут аккуратные кирпичные дорожки, а на поляне перед пляжем стоит множество деревянных беседок для целой компании. Напротив пляжа есть поле с песком для игры в пляжный волейбол и даже детская и спортивная площадки.

Я приехала сюда уже ближе к половине первого. В это время людей было много: пока дети разыгрались и стояли на головах, их мамы готовили полевые бутерброды и нарезали помидоры, а один только что предательски упали в песок. Ах, лето: докторская колбаса на свежем батоне и помидорки с привкусом песчинок.

С зеленого острова вид открывается на новостройки. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Направляюсь к воде, попутно слушая окружающих. С одной стороны женщина в красном купальнике просит мужа: «Валера, намажь спинку». С другой бабушка в милой шляпке кричит внуку: «Никита, выходи из воды, ты свои губы видел?».

Здесь и вправду организовали отличное бесплатное место для отдыха: кабинки для переодевания в двух местах - в начале и в конце, там же расположены и два биотуалета, по всей территории есть деревянные зонтики, а прямо посередине пляжа стоит будка спасателей. Возле нее на пластмассовых стульях сидят два человека - суровая женщина и представительный мужчина. Они здесь за главных - отвечают за порядок и безопасность и советом помогут, и первую помощь окажут. Они рассказали, что людей здесь много всегда. С десяти утра и до восьми вечера - аншлаг. Вода теплая, солнце жаркое, так что турист стекается сюда постоянно.

Единственный минус пляжа на зеленом острове - полное отсутствие магазинов: ни водички не купить, ни мороженка, ни надувных матрасов. Так что обеспечить себя продовольствием нужно заранее. Запаситесь большим количеством питьевой воды, а еду по возможности упакуйте в сумку-холодильник, как делают самые продвинутые отдыхающие.

После реконструкции пляж стал гораздо удобнее для отдыхающих. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ДОНА

Финальный пункт моего приключения - городской пляж на левом берегу дона. Можно дойти сюда из центра пешком, можно добраться на такси или машине, а можно сесть в автобус и доехать с Центрального рынка на Ворошиловский за 20 минут на маршрутах № 31 и № 39, правда у второго последний рейс в 17:53. Ваша остановка называется «Центральный пляж»: нужно немного пройтись и спуститься по высокой лестнице, чтобы добраться до места отдыха.

Тем, кто решил отправиться на машине, повезло - парковка здесь бесплатная. Правда есть минус: все места расположены под прямым солнцем, поэтому лучше возьмите с собой защиту для лобового стекла, чтобы приборная панель сильно не нагревалась автомобиль не сильно нагреется.

Приехала я сюда почти в два часа дня. Солнце пекло так сильно, что сначала пришлось густо намазаться защитным кремом и надеть кепку, прежде чем продолжить путешествие. От остановки до пляжа я дошла быстро, сам он находится на территории парка «Левобережный», поэтому вы сначала заходите в сам парк, а затем по прямой идете до вывески «Городской пляж» - он отгорожен невысоким забором.

По горячему песку босиком не походишь. Выручают - деревянные дорожки. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Прямо на входе с одной стороны стояли две кабины для переодевания, с другой - деревянные беседки. Пляж песочный, и при высоких температурах ходить босиком просто невозможно, но для таких случаев все продумано: От центрального входа до моря тянется деревянная дорожка и еще несколько подобных расположились в других частях пляжа.

Это самый большой пляж из моего списка, и радует, что беседки, тенты и кабины для переодевания можно найти по всей территории. Места хватит всем: можно выбрать открытую зону для активного загара, а можно спрятаться в теньке под зонтиком. Мы точно не советуем в такой солнцепек подставлять кожу прямым солнечным лучам, да и вообще медики рекомендуют по возможности время с 11 до 17 часов проводить в помещении.

Пока я изучала, что тут да как, песок окончательно забился в босоножки, пришлось разуться. Но о своем решении пожалела уже через секунду: пятки пекло, а в голове крутилась лишь фраза из детства «пол – это лава». Я побежала к воде, но по пути наткнулась на железный вагончик, рядом стояли два спасателя и что-то старательно клеили на него.

Купание с видом на панораму Ростова можно устроить на пляже парка "Левобережный". Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Пришлось остановиться, и задать пару вопросов.

– А что вы сейчас делали?

– Видишь? - Мужчина поднял указательный палец на бумажку. - Новое постановление: теперь на пляж нужно приходить в маске.

– И как, люди прислушиваются?

- Да какой там! Вы попробуйте заставить их надеть маску в такую жару.

Эх, сложная у них работа. Так как пляж большой, на всю его территорию положено три человека — одному не уследить. Также в их вагончике отдыхающие смогут получить медицинскую помощь, если таковая потребуется. Но спасатель говорит, что пока обходится без особых проблем.

Идем дальше. Июльская жара сказалась, и очень захотелось пить. Покружилась по пляжу и поняла рядом - никаких ларьков. Уже на выходе узнала, что небольшие киоски есть только на территории парка. Поэтому сюда желательно взять перекус, чтобы не платить втридорога и далеко не ходить. К слову, все остальное есть и главное - бесплатно. Правда, туалет далековато - в самом начале парка. Может, конечно, не нашла пляжный. Но в любом случае, дойти до него не сложно - он прямо напротив входа.

На пляже на Левом берегу достаточно многолюдно, но места всем пока хватает. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Пройдясь здесь, я словила себя на мысли, что Дон нынче не похож на картинки из детства. Все стало цивилизованно, ухожено: натянуты волейбольные сетки, повсюду спасательные круги и множество деревянных зонтиков, кабинки для переодевания, биотуалеты, дежурят спасатели и медики. Но что здесь только неизменно, так это вода. В такой жаркий день так и хочется окунуться с головой. Но будьте аккуратны, под ногами могут попасться острые ракушки - лучше взять с собой специальные тапки для плавания. А еще воду, еду и хорошее настроение. Пляж работает с 10 до 20 часов.

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