Ростов плавится от жары: сколько осталось до рекорда

Донская столица скоро побьет свой температурный рекорд за 70 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростов-на-Дону приближается к максимальной отметке температуры за последние 70 лет. Согласно прогнозам донских синоптиков, температурный рекорд будет побит уже в понедельник.

Ранее рекорд на сегодняшний день составлял +37,6 градусов в 1951 году. Для того,чтобы побить этот максимум, Ростову осталось добрать всего четыре десятых Цельсия. В первый рабочий день следующей недели столбики термометров поднимутся до отметки в +38 градусов, соответственно абсолютный максимум станет новым.

Стоит отметить, что в 1921 и 1929 годах температура воздуха на 18 июля в донской столице составляла всего +10 градусов Цельсия. Это была самая минимальная температура 1887 года. Сейчас ростовчанам о таких показателях можно лишь мечтать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 18 июля 2021: ростовчане будут спасаться от аномальной жары.

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 18 июля 2021.