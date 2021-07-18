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Общество18 июля 2021 15:30

Ростов плавится от жары: сколько осталось до рекорда

По прогнозам синоптиков, температурный рекорд будет побит 19 июля
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Донская столица скоро побьет свой температурный рекорд за 70 лет

Донская столица скоро побьет свой температурный рекорд за 70 лет

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростов-на-Дону приближается к максимальной отметке температуры за последние 70 лет. Согласно прогнозам донских синоптиков, температурный рекорд будет побит уже в понедельник.

Ранее рекорд на сегодняшний день составлял +37,6 градусов в 1951 году. Для того,чтобы побить этот максимум, Ростову осталось добрать всего четыре десятых Цельсия. В первый рабочий день следующей недели столбики термометров поднимутся до отметки в +38 градусов, соответственно абсолютный максимум станет новым.

Стоит отметить, что в 1921 и 1929 годах температура воздуха на 18 июля в донской столице составляла всего +10 градусов Цельсия. Это была самая минимальная температура 1887 года. Сейчас ростовчанам о таких показателях можно лишь мечтать.

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