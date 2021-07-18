Погода в Ростове-на-Дону на 18 июля 2021: ростовчане будут спасаться от аномальной жары

В Ростове будет очень жарко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 18 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в конце недели.

Температура составит плюс 34-36 градусов. Погода весь день будет стоять ясная и крайне жаркая. Ветер преимущественно северный и западный - 1-4 метра в секунду. Временами порывы могут достигать 6-8 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о повышенной пожароопасности, которая сохранится в некоторых районах донского края из-за аномальной жары.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет стоять аномальная жара. Порывы ветра будут достигать лишь 3-4 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 32-36 градусов, по северу и востоку - до плюс 34 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 17 июля 2021: воздух прогреется до +34 градусов.

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 17 июля 2021.