Погода в Ростове-на-Дону на 17 июля 2021: воздух прогреется до +34 градусов

В Ростове снова будет стоять жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 17 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в конце недели.

Температура составит плюс 31-34 градуса. Погода весь день будет стоять ясная и солнечная. Ветер преимущественно северный и западный - 1-4 метра в секунду. Временами порывы могут достигать 6-9 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о повышенной пожароопасности, которая сохранится в некоторых районах донского края из-за аномальной жары.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет стоять жаркая солнечная погода. Порывы ветра будут достигать 2-3 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 32-34 градусов, по северу и востоку - до плюс 33 градусов.

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