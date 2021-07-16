Погода в Ростове-на-Дону на 16 июля 2021: невыносимая жара и легкая облачность

В Ростове будет стоять аномально жаркая погода Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 16 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в конце недели.

Температура составит плюс 34-36 градусов. Погода в первой половине дня будет стоять ясная и солнечная, а во второй небо слегка затянется облаками. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный - 2-3 метра в секунду. Временами порывы могут достигать 6-7 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о повышенной пожароопасности, которая сохранится в некоторых районах донского края из-за аномальной жары.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет стоять жаркая солнечная погода. Порывы ветра будут достигать 3-4 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 33-35 градусов, по северу и востоку - до плюс 34 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 15 июля 2021: жаркий, но ветреный день ждет горожан.

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 15 июля 2021.