Погода в Ростове-на-Дону на 15 июля 2021: жаркий, но ветреный день ждет горожан

Погода в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 15 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в середине недели.

Температура составит плюс 32-34 градуса. Погода весь день будет стоять ясная и солнечная. Ветер преимущественно северо-восточный - 4-5 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 9-11 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о повышенной пожароопасности, которая сохранится в некоторых районах донского края.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет стоять жаркая солнечная погода. Порывы ветра будут достигать 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 29-33 градусов, по северу и востоку - до плюс 34 градусов.

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