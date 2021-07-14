Погода в Ростове-на-Дону на 14 июля 2021: аномальная жара ждет горожан

В донской столице будет аномально жарко Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 14 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в начале недели.

Температура составит плюс 28-33 градуса. Погода весь день будет стоять ясная и солнечная. Ветер преимущественно северо-восточный - 4-5 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 9-12 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о повышенной пожароопасности, которая сохранится в некоторых районах донского края.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет стоять жаркая солнечная погода. Порывы ветра будут достигать 5-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, по северу и востоку - до плюс 33 градусов.

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