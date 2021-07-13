Погода в Ростове-на-Дону на 13 июля 2021: температура возрастет до +35 градусов

На улице будет стоять невыносимая жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 13 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в начале недели.

Температура составит плюс 29-35 градусов. За окном в первой половине дня будет светить яркое солнце, а во второй возможна небольшая облачность. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный - 3-4 метра в секунду. Временами порывы могут достигать 9-12 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о повышенной пожароопасности, которая сохранится в некоторых районах донского края.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет стоять ясная погода, а во второй небо ненадолго затянется облаками. Порывы ветра будут достигать 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 29-33 градусов, по северу и востоку - до плюс 32 градусов.

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