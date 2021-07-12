Погода в Ростове-на-Дону на 12 июля 2021: гроза ожидается во второй половине дня

В Ростове вновь ожидается гроза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 12 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в начале недели.

Температура составит плюс 21-31 градус. За окном в первой половине дня будет светить яркое солнце, а во второй небо затянется тучами и начнется гроза с небольшим дождем. Ветер преимущественно северо-восточный - 2-4 метра в секунду. Временами порывы могут достигать 8-10 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о повышенной пожароопасности, которая сохранится в некоторых районах донского края.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет стоять ясная погода, а во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Местами может быть даже гроза. Порывы ветра будут достигать до 4-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 28-32 градусов, по северу и востоку - до плюс 30 градусов.

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