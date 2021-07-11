Погода в Ростове-на-Дону на 11 июля 2021: воздух прогреется до +33 градусов

В Ростове будет очень жарко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 11 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в конце недели.

Температура составит плюс 28-33 градуса. За окном будет светить яркое солнце. Ветер преимущественно северо-восточный - 3-4 метра в секунду. Временами порывы могут достигать 8-9 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о повышенной пожароопасности, которая сохранится из-за сильной жары в некоторых районах донского края.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет стоять ясная и солнечная погода. Местами может быть небольшая облачность. Порывы ветра будут достигать до 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27-30 градусов, по северу и востоку - до плюс 32 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 10 июля 2021: жаркий солнечный день ждет ростовчан.

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 10 июля 2021.