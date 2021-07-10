Погода в Ростове-на-Дону на 10 июля 2021: жаркий солнечный день ждет ростовчан

В Ростове и области будет жарко и солнечно Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 10 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в конце недели.

Температура составит плюс 31-32 градуса. Погода за окном будет стоять ясная и солнечная. Ветер преимущественно северо-восточный - 4-5 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 10-11 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о повышенной пожароопасности, которая сохранится в жаркие дни в некоторых районах донского края.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет ясно и солнечно. Местами может быть небольшая облачность. Порывы ветра будут достигать до 5-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, по северу и востоку - до плюс 28 градусов.

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