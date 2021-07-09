Погода в Ростове-на-Дону на 9 июля 2021: воздух прогреется до +30 градусов

В Ростове будет стоять ясная и солнечная погода Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 9 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в конце недели.

Температура составит плюс 28-30 градусов. Погода за окном будет стоять ясная и солнечная, легкая облачность возможна утром. Ветер преимущественно северо-восточный - 4-5 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 10-11 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают и о повышенной пожароопасности, которая сохранится из-за жары в некоторых районах донского края.

В большинстве городов и районов Ростовской области будет ясно. Местами может быть небольшая облачность. Порывы ветра будут достигать до 6-8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27-28 градусов, по северу и востоку - до плюс 29 градусов.

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