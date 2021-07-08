Погода в Ростове-на-Дону на 8 июля 2021: солнце покажется из-за туч после затяжных дождей

В городе выглянет солнце после проливных дождей Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 8 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в середине недели.

Температура составит плюс 28-29 градусов. Погода за окном будет стоять ясная и солнечная. Ветер преимущественно северо-восточный - 3-4 метра в секунду. Временами порывы могут достигать 7-11 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают и о повышенной пожароопасности, которая сохранится из-за жары в некоторых районах донского края.

В большинстве городов и районов Ростовской области будет солнечно. Местами может быть небольшая облачность. Порывы ветра будут достигать до 8-9 метров в секунду. На термометре будет плюс 25-28 градусов, по северу и востоку - до плюс 26 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 7 июля 2021: сильный дождь и ветер освежат горожан в жаркий летний день.

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 7 июля 2021.