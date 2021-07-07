Погода в Ростове-на-Дону на 7 июля 2021: сильный дождь и ветер освежат горожан в жаркий летний день

В городе продолжатся проливные дожди Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 7 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в середине недели.

Температура составит плюс 24-25 градусов. Ожидаются сильные дожди временами с грозой. Ветер преимущественно юго-восточный - 2-4 метра в секунду. Ветер может усилиться до 5-6 метров в секунду, при грозе синоптики прогнозируют порывы до 7-9 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают и о повышенной пожароопасности, которая сохранится из-за жары в некоторых районах донского края.

В большинстве городов и районов Ростовской области пройдут небольшие дожди. Местами могут быть ливни с градом и сильным ветром до 10-15 метров в секунд. На термометре будет плюс 24-26 градусов, по северу и востоку — до плюс 27 градусов.

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