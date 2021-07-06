Погода в Ростове-на-Дону на 6 июля 2021: грозовые дожди ждут местных жителей

В городе и области пройдут грозовые дожди Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 6 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в начале недели.

Температура составит плюс 26-27 градусов. Ожидаются грозы с ливнем и местами градом. Ветер преимущественно юго-восточный или южный - 5-8 метров в секунду. Ветер может усилиться до 10-12 метров в секунду, при грозе синоптики прогнозируют порывы до 20-24 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают и о повышенной пожароопасности в некоторых районах донского края - четвертый класс.

В большинстве городов и районов Ростовской области пройдут грозовые дожди. Местами ожидаются ливни с градом и сильным ветром до 20-24 метров в секунду, об этом местных жителей предупредили спасатели. На термометре будет плюс 24-26 градусов, по северу и востоку — до плюс 30 градусов.

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