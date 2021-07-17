Как не расплавиться в +40: Чем можно заняться в Ростове в жару кроме лежания под кондиционером

Свежая подборка вариантов отдыха в Ростове в жару Фото: Иван Макеев

На дворе вторую неделю стоит адская жара. И, если хочется выбраться в люди, то надо тщательно выбирать варианты отдыха: днем — в закрытом помещении с кондиционером или же у водоема, но в тени, а вечером — хоть под открытым небом. Правда, из-за усиления коронавирусных ограничений, кое-какие развлечения на время исключены. Но всегда можно придумать себе увлекательные занятия в это знойное лето. «КП — Ростов-на-Дону» составила подборку увлекательных занятий на лето без риска обгореть или словить тепловой удар.

ОАЗИС ПРОХЛАДЫ И ЧИСТОГО ВОЗДУХА

Врачи рекомендуют летом пить много воды. Но если вы перепили суточную норму, а все равно жарко, то можете отвлечься от душной погоды изощренным способом.

Чтобы не оставить мозг обезвоженным, читайте особые книги. Подойдет роман-эпопея «Война и мир», и ваше серое вещество в голове просто захлебнется в потоке воды. А школьники не только останутся в живых в знойную погоду, но и подтянут знания по литературе.

Идеальным местом для чтения книг может стать район Сурб-Хача. В вечернее время там можно насладиться прохладой. Островок зелени и спокойствия находится рядом с парком «Дружба» на Северном. Как только пройдете мимо аттракционов, сразу окажетесь в саду-сквере при григорианском храме.

Так совместите два дела - и отдохнете на свежем воздухе, и прочтете, наконец, книжку, которую так долго откладывали.

С 11 до 17 часов на улице лучше не показываться, а если придется, стоит держаться в тени Фото: Иван МАКЕЕВ

СОЛНЦЕ - ЗАЛОГ СТИЛЬНЫХ ФОТО

Жара жарой, а фото для социальных сетей делать надо. Солнечная погода может стать идейным вдохновителем для необычных фотокарточек.

Возле хутора Старозолотовский есть поле шалфея — настоящий рай для фотографов и жаждущих красивых кадров в «Инстаграме». Атмосферные фото получатся на закате и рассвете, да и не так жарко будет.

Чтобы не сделать банальные снимки, возьмите с собой зеркало, либо другие предметы со светоотражающей способностью. Из солнечных лучей надо выжать максимум - тогда сотни лайков вам обеспечены. Только не подожгите случайно ничего сфокусированным лучом!

В солнечную погоду лавандовое поле - идеальная локация для съемок. Фото: ДЕРЮГИН Василий

ЦВЕТОЧНОЕ СУФЛЕ

Врачи предупреждают, что спортом в жару лучше не заниматься, так как последствия могут быть тяжелые.

Решение все же есть. Если являетесь поклонниками лошадей, то устройте себе и родным конную прогулку. При желании можно прокатиться на лошади по левому берегу Дона и по Соловьиной роще.

А если лошадок жалко, то Ботанический сад всегда открыт для любителей природы. Здесь и пикник можно организовать, и помедитировать. Главное - в саду прохладно.

По вкусу сад придется не только любителям ботаники, но и кулинарии. Сотрудники с удовольствием вам расскажут, что съедобного можно приготовить из растений.

Например, сладкоежек может заинтересовать цветочное суфле: делается оно из одуванчика, черемухи, сирени, конского каштана и любых душистых съедобных цветов. Любители травяных и фруктовых чаев, которые полезно пить летом, тоже найдут рецепт по душе.

Иногда лучшее, что можно сделать в жару, - это как следует полениться Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛЕНИТЕСЬ!

Жара морит всех, поэтому иногда самым лучшим решением станет непозволительная по нашему времени роскошь - ничего не делать. Может, многие и думают, что лень - плохое качество, но мало кто знает, что она полезна в экстренных случаях, и аномальная жара не исключение.

Лень не только помогает мозгу прийти в себя при 35 градусах, а уж тем более в +40, но и укрепляет здоровье, продлевает жизнь. Поэтому самым верным занятием в жару будет остаться дома и поспать.

И в жару в Ростове можно найти занятия по душе Фото: Иван МАКЕЕВ

КАК В ЖАРУ РАЗВЛЕКАЮТСЯ РОСТОВЧАНЕ?

Ирина, любящая котохозяйка:

- Меня спасают кошки. Когда я ложусь отдохнуть, они приходят ко мне, ластятся и машут своими пушистыми хвостами. Чем не веер, мне прохладно, - смеется любительница кошек.

Алина, студентка:

- Делаю себе холодные коктейли и смузи. Также экспериментирую со вкусами мороженого, каждый раз готовлю по новому рецепту. А вечером либо в свободную минутку лежу, как тюленчик, отдыхаю.

Виталий, юрист:

- Развлекаюсь в жару работой. Включил сплит-систему и работаю - чем не спасение.

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