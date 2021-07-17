Как не расплавиться в +40: Чем можно заняться в Ростове в жару кроме лежания под кондиционером

Свежая подборка вариантов отдыха в Ростове в жару
Фото: Иван Макеев
На дворе вторую неделю стоит адская жара. И, если хочется выбраться в люди, то надо тщательно выбирать варианты отдыха: днем — в закрытом помещении с кондиционером или же у водоема, но в тени, а вечером — хоть под открытым небом. Правда, из-за усиления коронавирусных ограничений, кое-какие развлечения на время исключены. Но всегда можно придумать себе увлекательные занятия в это знойное лето. «КП — Ростов-на-Дону» составила подборку увлекательных занятий на лето без риска обгореть или словить тепловой удар.
ОАЗИС ПРОХЛАДЫ И ЧИСТОГО ВОЗДУХА
Врачи рекомендуют летом пить много воды. Но если вы перепили суточную норму, а все равно жарко, то можете отвлечься от душной погоды изощренным способом.
Чтобы не оставить мозг обезвоженным, читайте особые книги. Подойдет роман-эпопея «Война и мир», и ваше серое вещество в голове просто захлебнется в потоке воды. А школьники не только останутся в живых в знойную погоду, но и подтянут знания по литературе.
Идеальным местом для чтения книг может стать район Сурб-Хача. В вечернее время там можно насладиться прохладой. Островок зелени и спокойствия находится рядом с парком «Дружба» на Северном. Как только пройдете мимо аттракционов, сразу окажетесь в саду-сквере при григорианском храме.
Так совместите два дела - и отдохнете на свежем воздухе, и прочтете, наконец, книжку, которую так долго откладывали.
С 11 до 17 часов на улице лучше не показываться, а если придется, стоит держаться в тени
Фото: Иван МАКЕЕВ
СОЛНЦЕ - ЗАЛОГ СТИЛЬНЫХ ФОТО
Жара жарой, а фото для социальных сетей делать надо. Солнечная погода может стать идейным вдохновителем для необычных фотокарточек.
Возле хутора Старозолотовский есть поле шалфея — настоящий рай для фотографов и жаждущих красивых кадров в «Инстаграме». Атмосферные фото получатся на закате и рассвете, да и не так жарко будет.
Чтобы не сделать банальные снимки, возьмите с собой зеркало, либо другие предметы со светоотражающей способностью. Из солнечных лучей надо выжать максимум - тогда сотни лайков вам обеспечены. Только не подожгите случайно ничего сфокусированным лучом!
В солнечную погоду лавандовое поле - идеальная локация для съемок. Фото: ДЕРЮГИН Василий
ЦВЕТОЧНОЕ СУФЛЕ
Врачи предупреждают, что спортом в жару лучше не заниматься, так как последствия могут быть тяжелые.
Решение все же есть. Если являетесь поклонниками лошадей, то устройте себе и родным конную прогулку. При желании можно прокатиться на лошади по левому берегу Дона и по Соловьиной роще.
А если лошадок жалко, то Ботанический сад всегда открыт для любителей природы. Здесь и пикник можно организовать, и помедитировать. Главное - в саду прохладно.
По вкусу сад придется не только любителям ботаники, но и кулинарии. Сотрудники с удовольствием вам расскажут, что съедобного можно приготовить из растений.
Например, сладкоежек может заинтересовать цветочное суфле: делается оно из одуванчика, черемухи, сирени, конского каштана и любых душистых съедобных цветов. Любители травяных и фруктовых чаев, которые полезно пить летом, тоже найдут рецепт по душе.
Иногда лучшее, что можно сделать в жару, - это как следует полениться
Фото: Иван МАКЕЕВ
ЛЕНИТЕСЬ!
Жара морит всех, поэтому иногда самым лучшим решением станет непозволительная по нашему времени роскошь - ничего не делать. Может, многие и думают, что лень - плохое качество, но мало кто знает, что она полезна в экстренных случаях, и аномальная жара не исключение.
Лень не только помогает мозгу прийти в себя при 35 градусах, а уж тем более в +40, но и укрепляет здоровье, продлевает жизнь. Поэтому самым верным занятием в жару будет остаться дома и поспать.
И в жару в Ростове можно найти занятия по душе
Фото: Иван МАКЕЕВ
КАК В ЖАРУ РАЗВЛЕКАЮТСЯ РОСТОВЧАНЕ?
Ирина, любящая котохозяйка:
- Меня спасают кошки. Когда я ложусь отдохнуть, они приходят ко мне, ластятся и машут своими пушистыми хвостами. Чем не веер, мне прохладно, - смеется любительница кошек.
Алина, студентка:
- Делаю себе холодные коктейли и смузи. Также экспериментирую со вкусами мороженого, каждый раз готовлю по новому рецепту. А вечером либо в свободную минутку лежу, как тюленчик, отдыхаю.
Виталий, юрист:
- Развлекаюсь в жару работой. Включил сплит-систему и работаю - чем не спасение.
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