В ДТП пострадали 8 человек: в Ростове на мокрой дороге столкнулись два автобуса

На месте работают спасатели. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростовской области уже второй день происходят аварии с участием общественного транспорта. На этот раз сразу 8 человек пострадали после столкновения двух автобусов в донской столице.

ДТП произошло утром 22 июля, около 10 часов. Детали и причины несчастного случая пока неизвестны - их сейчас выясняют автоинспекторы и полицейские.

«КП - Ростов-на-Дону» удалось узнать только, что в момент перед ЧП машины двигались в попутном направлении. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

В момент перед ЧП машины двигались в попутном направлении. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

- На Стачки, 101, произошло ДТП с участием двух автобусов, двигавшихся в попутном направлении. По оперативным данным, пострадали 8 человек, они обратились за медицинской помощью. На месте работают спасатели и пожарные. Информация уточняется, - прокомментировали в экстренной службе.

Очевидцы рассказали, что зацепились автобус под номером 40 и маршрутка № 85а, которая следовала до «Меги».

Официальных версий о причинах столкновения также пока не называют. Можно предположить, что на дорожную ситуацию повлияла погода - утром в Ростове лил сильный дождь. Мокрая дорога, плохая видимость могли помешать водителям разъехаться без последствий.

Зацепились автобус и маршрутка. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

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