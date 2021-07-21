Сорвало половину маршрутки: на трассе под Ростовом столкнулись пассажирская «ГАЗель» и фура

Снимки с места ЧП появились в соцсетях. Фото: соцсети

Сегодня, 21 июля, в Ростовской области на трассе «Азов - Головатовка» пассажирская «ГАЗель» столкнулась с фурой. Известно, что на момент аварии в салоне маршрутки находились 7 человек. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД региона. Стало известно, что в ДТП пострадали 7 пассажиров маршрутки - 6 женщин и мужчина. Два человека госпитализированы в больницу.

Еще до официального подтверждения полиции, очевидцы писали в соцсетях минимум о шести пострадавших. Люди рассказали, как пассажиров увезли медики. В сети также появились и фото с места происшествия. Так, например, в одном из пабликов выложили сразу несколько снимков.

Половину кузова просто сорвало. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

На одном из них видно, что от удара сорвало половину корпуса маршрутки, сквозь разодранную обшивку видно весь салон. Также, судя по снимкам, авто зацепило тяжеловес во время неудачного маневра. Так ли это на самом деле, в ближайшее время установят автоинспекторы.

В комментариях по этим постом уже высказались интернет-пользователи. Большинство предположили, что такое могло произойти из-за жары, которая уже несколько дней держится в пределах +38-40 градусов.

Эту версию проверят и в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. Накануне там рассказали, что причинами большинства ДТП чаще всего становятся нарушение ПДД, банальная невнимательность и плохое самочувствие во время летнего зноя. При высоких температурах снижаются внимание и скорость реакции, а после этого постепенно приходят сонливость и усталость.

Что стало причиной аварии, в ближайшее время установят автоинспекторы. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Водителям рекомендуют выезжать на дорогу по возможности утром или вечером. Также лучшие объезжать пробки и не стоять под палящим солнцем на трассе. Обязательно следует охлаждать салон авто. Если вы почувствовали в дороге недомогание или усталость, нужно остановиться, выпить воды и умыться.

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