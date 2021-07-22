Ростов заливает: мощная гроза обрушилась на город и превратила улицы в реки

Днем ростовчане уже и не ожидали дождя, но он со всей силой обрушился на город вечером Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аномальная жара сменилась сильными ливнями. Синоптики предупреждали дончан, а МЧС объявило штормовое предупреждение. Небольшой дождь прошел еще с утра. Но в течение дня было сложно поверить, что штормовое предупреждение окажется все-таки реальным. Но вот город накрыл ливень стеной, оглушающе гремит гром и сверкает молния. «КП — Ростов-на-Дону» отслеживает, что сейчас происходит в городе.

Оперативная группа мониторит обстановку по городу: сильных подтоплений нет. Ситуация находится на контроле, - сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области.

КОМУ ДОЖДЯ С УТРА БЫЛО МАЛО?

При этом сила обрушившейся на город стихии разнится от района к району. О ситуации можно судить по комментариям: жители донской столицы активно делятся впечатлениями от непогоды в городских группах в соцсетях.

- На Западном очень сильный дождь, с грозой, - пишет один из пользователей.

- Сейчас шпарит в районе проспекта Ленина, - добавил второй читатель.

- На 2-й Краснодарской за минуту можно мокрым оказаться, - заметил третий.

- А на Днепровской еле капает, - уточняет другой ростовчанин.

- Я плавал с Буденновского вниз. Нереально огромная река. Главное не заболеть, - перекличка продолжается.

Город накрыли тяжелые тучи. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте.

Кто-то явно недоволен разгулом стихии, но есть среди читателей и те, кто непогоде, пусть и такой жуткой, даже рад.

- Дождались прохлады, - ростовчанин явно недоволен.

- Кому дождя с утра было мало? - поддержал его другой.

- После продолжительного периода жары, наконец, глоток свежего воздуха! Никак не надышимся, - пишет читатель.

- Северный поливает: свежо, хорошо! - добавил житель донской столицы.

- Вроде заказывали легкий дождик, но погода решила иначе, - выразил, кажется, общее мнение подписчик.

Ливень в Ростове 22 июля 2021: улица Горького превратилась в горную реку. Фото: Роман Неведров

ТАКСИСТЫ ЛОМЯТ ЦЕНЫ

В такую погоду поездка домой будет не простой, а просто золотой. Так, в девять вечера при заказе через одно из известных приложений такси эконом (!) класса от ДГТУ до пересечения улиц Зорге и Стачки на Западном стоит 535 рублей. В то время как обычная цена поездки - меньше 400 рублей. Кстати, утром цены были еще выше: таксисты были готовы везти с Западного в центр дороже, чем за 700 рублей.

ДЕРЕВО ПРОБИЛО ОКНО

Стихия в городе набирает обороты, в соцсетях одно за другим появляются видео и фотофакты от ростовчан, которые попали в водную ловушку.

- Сверху то поджаривают, то утопить хотят. В сентябре ждём штормовые ветра! - "не теряет" оптимизм читательница.

Тем временем на улице 1-я Круговая от удара молнии свалилось дерево и пробило окно в многоквартирном доме. Очевидцы продемонстрировали разрушительную силу непогоды в городе на фото: в стекле зияет огромная дыра. О пострадавших читатели не сообщают.

На улице 1-я Круговая, по словам очевидцев, от удара молнии дерево упало на жилой дом. Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте

ЗАТОПИЛО МАРШРУТКИ

- А что там на Малиновского/ на ж/д-вокзале (вставляйте на свой вкус самые затапливаемые в Ростове места)? - то и дело спрашивают в соцсетях жители. И вести с улицы Малиновско не заставили себя ждать. Судя по видео, которое загрузили подписчики, улица просто плывет. И если спрятаться от ливня в транспорте, то нет никаких гарантий остаться сухим.

На кадрах маршрутки стоят в воде. Если открыть двери, в салон хлынет вода, хотя есть сомнения в их герметичности.

А вот и подтверждение сомнениям - видео из автобуса, который едет по Ростову. Передняя часть салона затоплена водой. Причем реакция пассажиров разная. Люди в закрытой обуви - кедах, туфлях - жмутся к хвосту, где относительно сухо. А ростовчанам в сланцах и босоножках как-то все равно: одни равнодушно ждут своей остановки, а маленькие пассажиры вовсю болтают ногами в грязной воде.

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