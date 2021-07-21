Штормовое предупреждение: с 21 по 23 июля в Ростовской области ожидаются ливни с грозами

В случае ЧП следует звонить по телефону «112» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области до конца суток 21 июля, а также в течение 22 июля, ночью и в первой половине дня 23 июля местами ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В непогоду жителям Дона рекомендуют сократить время пребывания на улице. Во время ветра нельзя стоять рядом с витринами, под деревьями, рекламными щитами и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. Опасно для жизни подходить к оборванным проводам линий электропередач. В случае ЧП следует звонить по телефону «112».

Сегодня же, 21 июля, в регионе еще достаточно жарко. Так, например, в донской столице днем прогнозируют до +41 градуса.

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