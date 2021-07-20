В Ростове в 40-градусную жару произошли перебои с электроснабжением

На произошедшие неполадки пожаловались жители донской столицы Фото: Иван МАКЕЕВ

В 40-градусную жару в нескольких районах Ростова снизилось напряжение на электросетях, из-за этого оказались обесточенными жилые дома. Также у людей не было холодной воды. Все эти неполадки произошли вчера, 19 июля. На произошедшее пожаловались сами жители донской столицы.

Так, например, аварийное отключение произошло на Северном, на улице Королева - 1100 человек в течение нескольких часов ждали, когда восстановят подачу электроэнергии. Также «полдня и ночью не было электричества в Первомайском районе». А в Суворовском и на Западном - на Еременко, 50 - выключили и свет, и холодную воду.

Энергетики объяснили происходящее массовым использованием кондиционеров и сплит-систем. По словам специалистов, все этого могло вызвать перегрузку на подстанциях. В администрации города добавили, что в случае подобных перепадов следует сразу же обращаться в районные отделения филиала «Донэнерго», а также в службу «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19 июля жара в Ростове побила температурный рекорд

Температура воздуха составила +39 градусов (подробности)

Отключение света в Ростове-на-Дону: на неделе с 19 июля сотни домов останутся без электричества

Проверьте, нет ли вашей улицы в списке (подробности)