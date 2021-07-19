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Общество19 июля 2021 17:13

19 июля жара в Ростове побила температурный рекорд

Сегодня температура воздуха составила +39 градусов
Ангелина СКИБА
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Жара в Ростове не отступит и в следующие два дня

Жара в Ростове не отступит и в следующие два дня

Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 19 июля в Ростове был побит температурный рекорд. По данным портала rostovmeteo.ru, самым жарким за прошедшие десятилетия этот день был в 1962 году. Тогда в донской столице зафиксировали +38,4 градуса. Сегодня же, в 2021 году, температура воздуха составила +39 градусов.

Жара в Ростове не отступит и в следующие два дня - 20 и 21 июля. Синоптики обещают до +37-38 градусов. Об этом также предупредили спасатели. Однако уже с вечера среды ростовчане смогут насладиться прохладой - грядет резкое похолодание до +26-29 градусов. Возможны дожди.

К слову, самым холодным в Ростове было 19 июля 1929 года. Тогда было всего +11 градусов выше нуля.